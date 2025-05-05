Спочиває в одному з історичних районів Праги: який вигляд має могила винахідника Івана Пулюя, яку відвідав Сабіга

Могила винахідника Івана Пулюя в Празі стала українською культурною спадщиною

Перебуваючи у Празі в рамках офіційного візиту Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга вшанував пам’ять Івана Пулюя — видатного українського вченого, патріота й гуманіста, який зробив значний внесок у розвиток європейської та світової науки. Могила Івана Пулюя в Празі є не лише місцем вічного спочинку, а й символом незламності української науки, віри та національної ідентичності.

Іван Пулюй був одним із піонерів досліджень катодних і Х-променів, розробив вакуумні трубки, що стали прототипом сучасних рентгенівських апаратів. Його наукові праці мали великий вплив на медичну діагностику та електротехніку. Окрім наукової діяльності, він був активним громадським діячем і патріотом, разом із Пантелеймоном Кулішем здійснив перший переклад Біблії українською мовою, що стало важливим кроком у розвитку української культури.

Ким працював Іван Пулюй

Він народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів на Тернопільщині у родині греко-католицького священника. Закінчив Тернопільську гімназію, а згодом навчався у Віденському університеті, де здобув освіту на теологічному та філософському факультетах. У 1876 році захистив докторську дисертацію у Страсбурзькому університеті. Понад тридцять років працював професором і ректором Німецької вищої технічної школи в Празі, де очолював кафедру фізики та електротехніки — першої такого роду в Європі.

Де знаходиться могила Івана Пулюя і як виглядає

Пам’ятне місце спочинку Івана Пулюя розташоване на цвинтарі "Мальвазинки" у самому центрі Праги, де поховано чимало відомих діячів науки і культури. Могила вченого є не лише символом його особистих досягнень, а й важливим культурним та історичним об’єктом для української громади в Чехії.

У 2020 році за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ України та за участі української діаспори в Празі могилу Івана Пулюя було реставровано та адаптовано відповідно до чеського законодавства. Це означає, що тепер могила офіційно належить Україні та українській громаді Чехії, що гарантує її збереження і належне вшанування. Відтепер це гідне місце пам’яті, де всі охочі можуть вшанувати пам’ять великого українського вченого.

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