Не лише лампадки та квіти: де похована Ірина Фаріон і що люди несуть на її могилу (фото)

Як виглядає могила Ірини Фаріон на Личаківському цвинтарі у Львові

Ірина Фаріон – українська мовознавиця, громадська діячка та викладачка в університеті. Вона була відома своїми часом скандальними висловлюваннями та завжди захищала українську мову. Жінку жорстоко вбили біля її будинку у Львові 19 липня 2024 року. А сьогодні, 29 квітня, вона мала день народження — цього дня Фаріон могло б виповнитись 60 років.

"Телеграф" розповість, де похована Ірина Фаріон, як виглядає її могила, і що українці несуть на місце її поховання.

Могила Ірини Фаріон — як вона виглядає і де розташована

Ірина Фаріон, яка все життя боролася за українську мову та культуру, була вбита ввечері 19 липня 2024 року у дворі свого будинку. Підозрюваного швидко спіймали — ним виявився 18-річний Владислав Зінченко із Дніпра, суд над хлопцем триває. Дочка загиблої мовознавиці Софія Особа вимагає для винуватця довічного ув’язнення.

Відомо, що Ірину Фаріон поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, її могила знаходиться на одній із головних алей. Оскільки ще не пройшов рік після похорону, на могилі громадської діячки поки не встановили пам’ятник. Там стоїть лише дерев’яний хрест, а місце поховання потопає у квітах, навіть через місяці після похорону.

Як виявилося, на могилу Фаріон українці несуть не лише квіти та лампадки. Тут також залишають портрети мовознавиці, записки та навіть таблички з її цитатами. І, звичайно ж, на могилі Ірини Дмитрівни є українські прапори — великим оповитий хрест на могилі, а дрібні встромлені в землю на могилі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі розігнали новий скандал. Портрет Ірини Фаріон з'явився серед героїв на Майдані.