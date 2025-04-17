Його особисто відспівував Філарет: як помер і як виглядає могила легендарного артиста Віталія Білоножка

Артист помер від зупинки серця у січні 2024 року

Відомий естрадний співак Віталій Білоножко точно залишився у пам’яті кількох поколінь українців. Його не стало у січні 2024 року, але він живе у серцях своїх шанувальників і нині. Поховали артиста на Байковому кладовищі в Києві.

Співак зачаровував голосом, а його дует зі Світланою Білоножко був ідеальним не тільки на сцені, але й у житті. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Віталія Білоножко.

Що відомо про Віталія Білоножка

Віталій Білоножко був солістом Київського театру естради та Держтелерадіо. Вони створили дует разом із дружиною Світланою, який дуже полюбився шанувальникам. Їхні виступи підкорювали серця слухачів.

Окрім творчої діяльності, Білоножко був організатором Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" разом із дружиною. Артист отримав звання народного артиста України і виступав у різних країнах світу — у Канаді, Великій Британії, Японії, Китаї тощо. Його впевнено можна вважати амбасадором української пісні.

Від чого помер Віталій Білоножко

Про смерть артиста повідомила його дружина Світлана. Вона повідомила, що його життя обірвалося у лікарні. Причиною смерті стала зупинка серця. Віталію було 70 років. Він пішов із життя 9 січня 2024 року.

Могила Віталія Білоножка

Поховали співака на Байковому кладовищі в Києві. Прощання у січні 2024-го відбулося у Національній філармонії, а відспівував його особисто колишній Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП), почесний Патріарх Православної Церкви України (ПЦУ) Філарет. На могилі Білоножка — великий дерев’яний хрест, портрет артиста і квіти, які прикрашають його місце спочинку.

На першу річницю смерті, 9 січня 2025 року, його дружина та рідні зібралися біля могили Віталія. Пам’ятник на той момент не був встановлений — місце поховання було прикрашене гілками ялинки та квітами.

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