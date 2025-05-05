Покоится в одном из исторических районов Праги: как выглядит могила изобретателя Ивана Пулюя, которую посетил Сабига

Могила изобретателя Ивана Пулюя в Праге стала украинским культурным наследием

Находясь в Праге в рамках официального визита Министр иностранных дел Украины Андрей Сабига почтил память Ивана Пулюя — выдающегося украинского ученого, патриота и гуманиста, внесшего значительный вклад в развитие европейской и мировой науки. Могила Ивана Пулюя в Праге является не только местом вечного упокоения, но и символом несокрушимости украинской науки, веры и национальной идентичности.

Иван Пулюй был одним из пионеров катодных исследований и Х-лучей, разработал вакуумные трубки, ставшие прототипом современных рентгеновских аппаратов. Его научные труды оказали большое влияние на медицинскую диагностику и электротехнику. Кроме научной деятельности, он был активным общественным деятелем и патриотом, вместе с Пантелеймоном Кулишом сделал первый перевод Библии на украинский язык, что стало важным шагом в развитии украинской культуры.

Кем работал Иван Пулюй

Он родился 2 февраля 1845 года в городке Гримайлов Тернопольской области в семье греко-католического священника. Окончил Тернопольскую гимназию, а затем учился в Венском университете, где получил образование на теологическом и философском факультетах. В 1876 защитил докторскую диссертацию в Страсбургском университете. Более тридцати лет работал профессором и ректором Немецкой высшей технической школы в Праге, где возглавлял кафедру физики и электротехники – первой такого рода в Европе.

Где находится могила Ивана Пулюя и как выглядит

Памятное место упокоения Ивана Пулюя расположено на кладбище "Мальвазинки" в самом центре Праги, где похоронены многие известные деятели науки и культуры. Могила ученого не только символ его личных достижений, но и важным культурным и историческим объектом для украинской общины в Чехии.

В 2020 году при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Украины и при участии украинской диаспоры в Праге могила Ивана Пулюя была реставрирована и адаптирована в соответствии с чешским законодательством. Это означает, что теперь могила официально принадлежит Украине и украинской общине Чехии, что гарантирует ее сохранение и честь. Теперь это достойное место памяти, где все желающие могут почтить память великого украинского ученого.

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