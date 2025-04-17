Памʼятник у формі скіфської баби: який вигляд має могила письменника Дмитра Капранова

Нещодавно письменнику встановили пам'ятник

Дмитро Капранов був відомим українським письменником, публіцистом, громадським діячем і блогером. Він працював разом зі своїм братом-близнюком Віталієм. У квітні 2024 року Дмитро раптово помер, коли йому було 56.

"Телеграф" розкаже про діяльність Капранових, а також де поховали Дмитра і який вигляд має його могила.

Що відомо про братів Капранових

Капранови народилися у 1967 році в Дубоссарах, розташоване на території сучасної Молдови. Певний час жили в Очакові, що на Миколаївщині. Згодом одружилися з сестрами-близнючками та переїхали до Москви. Певний час займалися виноробним і фармацевтичним бізнесом.

У 90-х Капранови долучалися до українського діаспорного руху у Москві. Тоді вони видавали українську газету "Тинди-ринди" та журнал української фантастики "Брати". Упродовж 10 років брати працювали над своєю першою книжкою "Кобзар 2000". Капранови видали її вже в Україні, куди вирішили повернутися, бо не бачили для себе перспектив за кордоном.

Дмитро Капранов видав з братом книгу "Кобзар 2000", фото з мережі

У 1999 році Капранови за участі партнерів влаштувати перший конкурс української гостросюжетної літератури "Золотий Бабай". Через рік відкрили видавництво "Зелений пес". Серед популярних книг братів — романи "Розмір має значення", "Приворотне зілля", "Щоденник моєї секретарки", книга для дітей "Зоряний вуйко", збірка статей "Закон Братів Капранових".

Капранови стали кураторами культурної програми ярмарку "МЕДВІН: Книжковий світ", започаткували перший Всеукраїнський конкурс двійників Тараса Шевченка. Також вони певний час вели тележурнал соціальних розслідувань "Брат за брата" на телеканалі ZIK. Після призначення креативною продюсеркою Наташі Влащенко, розкритикували це рішення. Невдовзі програму закрили.

Дмитро Капранов разом з братом вів програму "Брат за брата", фото "Радіо Свобода"

У 2019 році брати заснували свій YouTube-канал "Імені Т. Г. Шевченка", основний акцент якого зроблений на історію України. Він став одним із найпопулярніших в Україні на історичну тематику.

Капранови заснували свій YouTube-канал "Імені Т. Г. Шевченка", фото з мережі

У 2022 році брати стали на захист України від росіян, долучившись до полку "Азов". Згодом повернулися до цивільного життя та продовжили вести свій YouTube-канал про історію.

Могила Дмитра Капранова

Дмитро помер у квітні 2024 році від розриву аорти. Йому було 56 років. Письменника відспівали в Михайлівському соборі в Києві. До перших роковин з дня смерті на могилі Дмитра з'явився пам'ятник. Його створив брат-близнюк Капранова — Віталій. З дизайном також допомагала його донька, яка є професійною художницею.

Оскільки брати певний час жили на Миколаївщині, брат Капранова відтворив статую скіфської баби з козацьким обличчям. Вона символізує південь України. Також на меморіалі можна побачити викарбуванні обличчя Капранових у профіль, кобзу, книгу, меч і восьмикутну зірку. Остання означає приналежність до української культури.

Могила Дмитра Капранова, фото з фейсбук-сторінки Віталія Капранова

"Перше — це скіфська баба як символ, основний абрис — козацьке обличчя. Далі — кобза, тому що ми займалися музикою, це одна з граней нашої творчості. Книга — як основний носій портрета. Меч — копія зі скіфських малюнків. Ну, і восьмикутна зірка — як символ приналежності до української культури", — розповів Віталій.

"Телеграф" розповідав, де похований нардеп "Народного фронту" Дмитро Тимчук. Він помер за загадкових обставин у 2019 році.