Це не тільки колоритна скульптура, а й найстаріший фонтан Києва: де він знаходиться (фото)

Історія фонтану "Самсон" відображає багатовікові традиції та незламний дух Києва

Фонтан "Самсон" — одна з найдавніших та найвідоміших пам’яток Києва, розташована в самому центрі Подолу, на Контрактовій площі. Ця архітектурна перлина має багатовікову історію, яка тісно переплітається з легендами, символізмом і культурними традиціями міста.

Завдяки своїй історії, архітектурним особливостям та легендам, фонтан "Самсон" є однією з відомих пам’яток. Проте мало хто знає, що це, власне, найстаріший діючий фонтан Києва.

Початки та історичний розвиток

Ще за часів Київської Русі на цьому місці існував водний резервуар, який забезпечував мешканців Подолу питною водою. Вода подавалася через дерев’яні труби, прокладені від джерел на навколишніх пагорбах. Археологічні розкопки, проведені під час будівництва київського метро, підтвердили існування цих давніх систем водопостачання.

У XVIII столітті, у період бароко, видатний архітектор Іван Григорович-Барський створив мурований павільйон-ротонду з куполом, що приховав старий дерев’яний басейн. Купол вінчала позолочена скульптура апостола Андрія — покровителя Києва, який тримав хрест, символ духовного захисту міста. На стінах ротонди були розміщені сонячні годинники, створені французьким науковцем Брульйоном, що додавало фонтану наукової значущості.

Скульптура Самсона — символ міцності та перемоги

У 1749 році на фонтані з’явилася скульптура біблійного героя Самсона, який розриває пащу лева. Цей образ став символом сили, незламності та перемоги. Історично скульптура відсилає до Полтавської битви 1709 року, де була здобута перемогу над Швецією — лев символізував шведський герб, а битва відбулася у день святого Самсона.

Оригінальна скульптура була виготовлена з дерева і розписана олійними фарбами, що робить її унікальним витвором мистецтва XVIII століття. Зараз вона зберігається в Національному художньому музеї України, а на фонтані встановлена точна гіпсова копія.

Легенди, що оточують фонтан

За однією з легенд, підземний резервуар фонтану був з’єднаний із водами річки Йордан, завдяки чому вода вважалася священною. Кияни вірили, що поки вода з фонтану не висохне, місто житиме вічно. Особливо шанували цю воду під час свята Водохреща, коли її освячували священник.

Інша легенда розповідає, що Самсон, пливучи по Дніпру, зустрів лева на березі Подолу, схопив його за пащу і розірвав, після чого обидва перетворилися на кам’яні статуї — символ незламної сили Києва.

Доля фонтану у XX столітті

До Першої світової війни оригінальні скульптури Самсона та апостола Андрія були зняті і збережені в музеї, що врятувало їх від знищення під час радянських репресій. У 1934 році ротонду розібрали, але в 1981 році, напередодні святкування 1500-річчя Києва, фонтан відновили за архівними кресленнями. Реконструкцію очолив архітектор В. Шевченко, який відтворив ротонду у стилі українського бароко.

У 2019 році фонтан став учасником дивного "мистецького експерименту" — вандали розмалювали скульптуру "Самсон" в яскраво-рожевий колір. Остання масштабна реставрація фонтану відбулася у 2020 році. Роботи включали ремонт ротонди, чаші фонтану, бетонної скульптури Самсона та мідної скульптури апостола Андрія Первозванного. Також було відновлено ліпнину, укладено мозаїчну бруківку навколо фонтану та встановлено інформаційний щит.

Фонтан у культурі та літературі

Фонтан "Самсон" згадується у класичній українській літературі, зокрема в романі Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Там він постає як символ міцності, вічності та духовної сили Києва, а також як місце, навколо якого сформувалися численні легенди та народні повір’я.

Фонтан "Самсон" — це не просто історична пам’ятка, а живий символ Києва, який зберігає у собі багатство культурної спадщини, легенди та дух міста. Його неповторна архітектура, глибока символіка та цікава історія роблять його одним із найважливіших об’єктів для туристів і мешканців столиці.

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