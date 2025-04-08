Це найстаріший пам’ятник Києва, і він не на Володимирській гірці: де його можна побачити (фото)

Таємниці київської Колони Магдебурзького права від хрещення Русі до сьогодення

Колона Магдебурзького права, розташований на Набережному шосе в Києві, є одним з найдавніших монументів міста. Він встановлений у 1802 році на честь повернення Києву Магдебурзького права.

Цей пам'ятник не тільки має історичне значення, але й залишається символом самоврядування та міської автономії. Ось, що "Телеграф" з'ясував про це.

Авторство пам'ятника

Традиційно авторство приписується архітектору Андрію Меленському, який обіймав посаду міського архітектора Києва з 1799 року. Проте, документально це не підтверджено. В архівах було знайдено кресленик фасаду і плану пам'ятника з підписом Меленського, але це фіксаційний, а не проєктний кресленик.

Існують припущення, що автором проєкт міг бути Олексій Ельдезін, київський губернський архітектор з 1798 року. Допоки відсутні проєктні матеріали або інші правдиві первісні документи, питання авторства залишається відкритим.

Історія та значення місця

Місце розташування пам'ятника має важливе значення для православ'я. Вважається, що саме тут, де колись протікало Хрещатицьке джерело, відбулося хрещення дванадцятьох синів князя Володимира та киян у 988 році. Можливо, на цьому місці стояла Турова божниця, перша церква, споруджена князем Володимиром.

У 1684 році до джерела було прокладено міст і встановлено дерев'яну каплицю. У 1802 році на місці каплиці споруджено пам'ятник на честь святого Володимира і Водохрещення, а також на честь Магдебурзького права, дарованого Києву ще за часів Великого князівства Литовського.

Архітектурні особливості та перебудови

Пам'ятник являв собою колону тосканського ордера з позолоченим завершенням у вигляді держави з хрестом. В основі колони знаходився восьмигранний басейн із фонтаном, що живився водою з джерела. У 40-х роках XIX століття, у зв'язку з будівництвом першого стаціонарного мосту, було впорядковано під'їзні шляхи та здійснено земляні роботи, що призвели до змін у розбудові місцевості.

У грудні 2023 року було завершено реставраційні роботи на пам'ятнику, спрямовані на захист та збереження цієї унікальної пам'ятки архітектури національного значення. Ці заходи підкреслюють важливість збереження культурної спадщини Києва.

Сучасне значення

Сьогодні пам'ятник Магдебурзькому праву залишається символом самоврядування та міської автономії, нагадуючи про важливість участі громадян у місцевому управлінні та розвитку міста. Його висота становить 23 метри, і він розташований на мальовничих схилах Дніпра, біля підніжжя Володимирської гірки.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Києві стояли пам'ятники Сталіну і який вони мали вигляд. Пам'ятники та погруддя встановлювали в більшості міст СРСР, а після 1945 року — і в містах Східної Європи.