До войны здесь был поселок на 20 улиц, а сегодня – популярная в Киеве зона отдыха: как туда попасть (фото)

История острова, его природная красота и экологическое значение делают это место уникальным сокровищем столицы.

Среди быстрого ритма столицы Украины находится уникальный природный оазис – остров Труханов, место с богатой историей и неповторимой атмосферой. Расположенный в самом сердце Киева, остров пережил немало трансформаций: от безлюдной территории до оживленного поселения, а впоследствии – до популярной зоны отдыха.

Географически Труханов – это не просто остров, а целая система островов и полуостров протяженностью около 5 км. Он соединен с соседним островом Муромец и материком, а его контуры изменяются в зависимости от уровня воды в Днепре.

Рабочий поселок и "Киевская Венеция"

Лишь с середины XIX века, когда на острове появились судоремонтные мастерские и гавань, здесь начало формироваться рабочее поселение. Оно быстро разрослось – более 20 улиц, среди которых набережная, Киевская, Запорожская и многие другие, а население достигало около 7 тысяч человек. Здесь были школа, детский сад, кинотеатр, магазины – фактически маленький город.

Из-за регулярных весенних паводков дома строили на сваях, а под первым этажом обустраивали места для лодок. Именно поэтому Трухановский остров получил прозвище "Киевская Венеция". Жизнь здесь была непростой, но веселой и колоритной.

В 1943 году, во время отступления германских войск, поселок был полностью сожжен. Немцы уничтожили дома, чтобы иметь лучший обзор и не допустить скрытого подхода советских войск. Деревянный крест и остатки поросшего мхом кирпича — это все, что ныне напоминает о храме Святой Елизаветы, когда-то стоявшем на Трухановом острове.

В 1989 году на Трухановом острове установили памятник сожженному гитлеровцами поселку – фигуру воина, стоящую у обгоревшей лодки.

После войны поселок не восстановили — на острове обустроили парк отдыха. До 1957 года сюда добирались на лодках и катерах, которые из-за переполненности называли "лаптями" за характерную форму. Лишь с появлением Паркового пешеходного моста от правого берега отдых на острове стал более удобным и массовым.

Современный Труханов остров

Сегодня Труханов остров – это уникальный природный комплекс в пределах мегаполиса. Здесь расположены пляжи, спортивные площадки, велосипедные дорожки и живописные тропы для прогулок. Остров стал излюбленным местом для активного отдыха киевлян и гостей города.

Несмотря на урбанизацию, здесь сохранилась разнообразная флора и фауна: можно встретить лис, ежей, зайцев и птиц. Это подлинный природный заповедник в центре столицы. Чтобы попасть на остров Труханов в Киеве, самым удобным способом будет пешеходный или велосипедный поход через Парковый мост, который соединяет правый берег Днепра (Крещатый парк, Днепровскую набережную) с островом.

Экологическое значение

Труханов остров выполняет важную экологическую функцию для Киева – это своеобразные "легкие" города, очищающие воздух от загрязнений. Кроме того, он служит естественным фильтром для Днепра. В последние годы здесь проводятся экологические акции по уборке и озеленению территории, а также просветительские мероприятия по важности сохранения этого уникального природного комплекса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как жила Предместная слободка. И что такое Киевская Венеция на самом деле?