Ви б не впізнали: яким раніше було улюблене місце для прогулянок в Києві й де воно знаходиться (фото)

Історія Пейзажної алеї нараховує понад тисячу років та відображає культурну трансформацію Києва

Сьогодні Пейзажна алея — одне з найулюбленіших місць для прогулянок у Києві, яке приваблює як киян, так і гостей міста. Проте не всі знають, що ця мальовнича пішохідна зона має глибоке історичне підґрунтя, пов’язане з оборонними укріпленнями Києва часів князя Володимира Великого.

Створена як частина проєкту "Старий Київ" до 1500-річчя міста, сьогодні ця мальовнича пішохідна зона перетворилася на яскравий арт-простір із понад 70 скульптурами та інсталяціями. Вони приваблює тисячі киян та туристів щороку своїми казковими персонажами, історичними пам'ятками та чудовими краєвидами на Поділ і Дніпро.

Трохи історії

Пейзажна алея пролягає вздовж залишків стародавнього земляного валу, зведеного ще у Х столітті за правління Володимира Святославича. Цей вал був важливою частиною оборонної системи Київської фортеці, яка захищала місто від ворогів. Сьогодні фрагменти валу можна побачити на історичних картах, а також на зображенні банкноти номіналом у 1 гривню. Вал проходить по схилах Старокиївської гори, де колись розташовувався дитинець — центр княжої влади.

У 1960-х роках історики запропонували створити на цій території великий музей просто неба, який би відтворював історію Києва. Однак реалізувати задум вдалося лише частково — у вигляді Пейзажної алеї. Спочатку її планували зробити значно довшою, простягнувши аж до художньої академії на Вознесенському узвозі. Та у 1980-х роках будівництво висотного Дому торгівлі на Львівській площі обмежило подальше розширення алеї.

Від задуму до сучасного арт-простору

Пейзажна алея була створена в рамках проєкту "Старий Київ", присвяченого 1500-річчю міста. Архітектор Авраам Мілецький задумав цей простір як оглядовий майданчик з чудовими краєвидами на Поділ і річку Дніпро. Спочатку алея виконувала суто функціональну роль — була своєрідним "балконом" для споглядання міста.

Такою була Пейзажна алея в 90-ті

У 2000-х роках, після здобуття Україною незалежності, Пейзажна алея почала перетворюватися. У 2009 році тут з’явився дитячий парк із казковими скульптурами, створеними українським митцем Костянтином Скритуцьким. Його мозаїчні лавочки, фонтани та фантастичні персонажі перетворили алею на справжній музей сучасного мистецтва просто неба. Відтоді Пейзажна алея стала улюбленим місцем для сімейного відпочинку, фотосесій та культурних подій.

Архітектурні та мистецькі особливості

Сьогодні на Пейзажній алеї розташовано понад 70 різноманітних арт-об’єктів — мозаїчні скульптури, інсталяції, лавочки та фонтани у яскравих і несподіваних формах. Найвідомішим символом алеї став величезний мозаїчний кіт із довгим тулубом і казковим виглядом, що став улюбленою фотозоною для відвідувачів.

Окрім казкових персонажів, тут можна побачити пам’ятник князю Святославу — єдиний у Києві, виконаний повністю з каменю. Також оновлені сходи, що з’єднують Старокиївську гору з Подолом, є частиною історії міста, адже їхні кам’яні щаблі датуються Х століттям. Нові бетонні сходи з підсвіткою, зонами Wi-Fi та лавочками стали гідним продовженням цієї пам’ятки.

Сучасний стан і відвідування

Пейзажна алея відкрита для відвідувачів цілий рік і приваблює людей різного віку. Тут регулярно проходять мистецькі фестивалі, концерти та театральні вистави просто неба. Для охочих дізнатися більше про історію і мистецтво Києва організовують екскурсії, які розповідають про створення алеї та символіку її арт-об’єктів.

Хоча деякі скульптури потребують реставрації, а фонтани іноді не працюють, місцеві активісти та мешканці піклуються про чистоту і догляд за алеєю, що дозволяє зберігати цей унікальний громадський простір.

Як дістатися

Пейзажна алея розташована в історичному центрі Києва, неподалік від станції метро "Золоті ворота". До неї можна дійти пішки від Андріївського узвозу або Софійської площі.

Пейзажна алея — це унікальне місце, де переплітаються тисячолітня історія Києва та сучасне мистецтво. Вона стала важливою частиною культурного життя столиці та обов’язковою локацією для тих, хто хоче відчути неповторний дух Києва.

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