Папи Римського в українській мові не існує? Як правильно називати голову Католицької церкви

Цей титул походить від грецького "πάππας" (pappas), тобто батько

На тлі обрання нового Папи Римського у багатьох виникає питання: чи коректно його називати саме Папою. Адже в українській мові фактично немає такого слова.

"Телеграф" розбирався у цьому питанні. Зауважимо, що слово "Папа" походить від грецького "πάππας" (pappas), тобто батько.

Однак в Україні офіційно затверджено, що очільник Католицької церкви Папа Римський, а не "батько". Однак, якщо ж виникають сумніви у правильності цього твердження, не слід забувати, що у першу чергу Папа Римський — це титул.

Тобто фактично ці слова як власна назва, тому не перекладаються дослівно. До прикладу, як назви міст, країн чи прізвища. Виходить, що українською правильно "Папа Римський", а не "батько Римський".

Додамо, що у перші століття існування християнства "папами" називали будь-якого поважного священнослужителя. З плином часу цей титул закріпився за єпископом Рима. Тоді і з'явився Папа Римський, титул якого пишеться з великих літер.

Зауважимо, що у більшості мов не виникає плутанини з Папою. Наприклад, польською Папа буде Papież, англійською мовою — Pope, французькою — Pape, німецькою — Papst, латиною — Papa.

Раніше "Телеграф" розповідав, як насправді звучали давні українські імена до русифікації.