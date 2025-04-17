Не Саша і не Наташа. Як правильно і красиво скорочувати імена українською

Українські зменшувально-пестливі імена, які треба знати

У повсякденному спілкуванні українці нерідко вживають русифіковані форми скорочень імен, не замислюючись над тим, що в українській мові існують власні традиції утворення зменшувально-пестливих форм.

Наша мова має багату систему суфіксів, які надають іменам особливого звучання та колориту. "Телеграф" розповідає, як правильно скорочувати українські імена.

Як правильно скорочувати імена українською

Українська мова має свої особливості у творенні коротких форм імен. Наприклад, для нашої мови не характерні закінчення -ша (як у "Саша", "Наташа") чи додавання літери "є" посередині слова (як у "Лєна", "Свєта").

Натомість українська мова багата на суфікси, які додають іменам емоційного забарвлення: -унечк (Катрунечка), -ечк, -оньк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик), -к (Оленка, Андрійко).

Чоловічі імена по-українськи

Ось як звучать автентичні українські скорочення популярних чоловічих імен:

Михайло — Михайлик, Михась, Михалько

Олександр — Сашко, Олесь, Лесь, Лесик

Володимир — Володько

Андрій — Андрійко, Андрусь

Іван — Ванько, Іванко, Івась

Петро — Петрик, Петько, Петрусь

Віталій — Вітась, Вітик, Вітько

Григорій — Гринько, Гриць, Гошко, Герко

Юрій — Юрчик, Юрась, Юрко

Дмитро — Дмитрик, Дмитрусь

Анатолій — Толик, Только

Олексій — Олекса, Лесь, Лесик, Олешко, Лешко

Богдан — Богданик, Богданко, Богдась, Даник, Данько

Василь — Васько, Василько, Васьо

Роман — Романко, Ромко, Ромась

Жіночі імена у традиційному скороченні

А як щодо жіночих імен? Ось їхні українські зменшувально-пестливі форми:

Марія — Маруся, Марічка, Марійка

Олена — Оленка, Оленця, Олеся, Леся

Наталія — Наталя, Наталка, Наталочка, Ната, Натуся

Катерина — Катря, Катруся, Катруня, Катрусенька, Катрунечка

Анастасія — Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася

Тетяна — Тетянка, Тата, Тася, Танечка

Ірина — Іринка, Іруся, Орися, Оринка

Світлана — Світа, Світланка, Світланочка, Світланонька, Лана

Дарина — Даринка, Даруся, Дарця, Одарка

Ольга — Олюся, Леся

Анна — Ганя, Ганця, Ганнуся

Юлія — Юльця

Софія — Софійка

Христина — Христинка, Христя

Редакторка Ольга Васильєва зазначає, що звертатися до людини варто за тією формою імені, яку вона сама обрала. Це є ознакою поваги та гарного тону. Водночас, якщо до дитини з раннього віку звертатися за автентичною українською формою, вона швидко до цього звикне.

Раніше "Телеграф" розповідав про слово "нидіти" та що насправді означає воно в українській мові.