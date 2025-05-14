Позитиву буде мало? Чого очікувати від зустрічі України та Росії у Туреччині
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Наскільки реальні поступки Росії та припинення бойових дій після зустрічі у Стамбулі
У четвер, 15 травня, у Туреччині мають пройти прямі переговори України та Росії, ба більше очікується, що до них долучиться особисто президент Володимир Зеленський, а от присутність російського лідера Володимира Путіна під великим питанням. Тож цілком логічно постає питання: чого ж чекати від цих перемовин?
"Телеграф" зібрав прогнози політологів та експертів, які здебільшого налаштовані досить скептично, але мають і певний оптимізм. Адже така зустріч може мати на меті не стільки досягти конкретних результатів вже 15 травня, а скільки показати, зокрема і президенту США Дональду Трампу, що переговорний процес триває і хто саме ставить палки у колеса.
Олена Пшенична, програмна менеджерка Центру геополітичних досліджень Konstanta R&D Group зауважила у коментарі "Телеграфу", що переговори в Стамбулі можуть оживити дипломатичний трек, дати шанс на хоча б часткову деескалацію, а також зміцнити позиції України як держави, що готова до конструктивного діалогу за умови збереження принципових позицій.
Реальність поступок Росії
Річ у тім, що навіть за присутності Путіна, на думку, більшості аналітиків, не варто очікувати поступок від Росії.
За словами російського зовнішньополітичного аналітика Володимира Фролова, Путін практично прямо сказав про відсутність поступок, адже запропонував відновити переговори з тої точки, на якій вони закінчились у Стамбулі у 2022 році. РФ тоді вимагала гарантій постійного нейтралітету від України та суворих обмежень військових сил і можливостей нашої країни.
"Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню та спробує закріпити старі стамбульські рамки угоди, щоб домовитися про жорсткі обмеження українського суверенітету та співпраці у сфері безпеки із Заходом. Україна відмовиться", – написав Фролов у соцмережі X.
Таку ж думку поділяє і Тетяна Станова, старша наукова співробітниця Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, яка також звертає увагу на заклики Путіна залучити Україну до процесу "Стамбул-2".
"Реальність така, що ні Москва, ні Київ не готові погодитися на міцний мир, оскільки їхні позиції є принципово непримиренними", – написала Станова в Х. На її думку, "американська ініціатива щодо посередництва в угоді приречена на провал – принаймні на цьому етапі"
Аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв поділяє думку інших експертів, і зазначає, що у Стамбулі Україна може почути вже знайомі вимоги та наративи від РФ. А от відхилити їх Україна зможе лише, якщо США та європейські партнери нададуть Києву чіткі гарантії підтримки й бачення майбутнього.
За відсутності такої підтримки, не виключено, що Україна буде змушена вступити в переговори лише заради встановлення та утримання режиму припинення вогню.
Краєв також припускає, що у випадку провалу перемовин з боку Росії президенту США Дональду Трампу може вже не залишитися простору для маневру.
"Йому (Трампові — ред.) доведеться "давити" росіян, бо інакше він виглядатиме слабаком. На даному етапі він забагато поставив на початок цих перемовин і на їхній успіх — і у власному іміджі, і у власній політиці, і навіть економічно. Тому якщо зараз, після потенційного зриву переговорів з боку росіян, доведеться тиснути саме на них — адже Україна весь цей час публічно і відкрито показувала набагато більш продуктивну позицію", — прокоментував DW Краєв.
У США також не плекають надій на значний прорив від таких перемовин, адже, як зазначив Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, який був спеціальним представником Трампа з переговорів щодо України у 2017-2019 роках, це буде тривалий процес.
"Путін, здається, все ще вважає, що може досягти своїх максималістських вимог", – вважає Волкер, чільний науковий співробітник вашингтонського Центру аналізу європейської політики.
Чи чекати припинення бойових дій
Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж у коментарі Главреду пояснив, що зараз відсутні чітко визначені теми, порядок денний та зміст майбутніх обговорень.
На його думку, ці питання потрібно ретельно опрацювати представникам сторін за участі впливових міжнародних посередників — таких як США, країни Європи та Китай. Якщо це зробити, то перемовини на вищому рівні можуть бути більш конструктивними.
"Від зустрічі в Стамбулі на даному етапі певний позитив буде, але суто символічний. Зокрема, заява Зеленського про готовність зустрітися з Путіним уже цього тижня більше працює на позитивний імідж України, а не на результат переговорів. Дипломатія так не працює, і жодного результату переговори Зеленського і Путіна зараз не матимуть", — зазначив Маломуж.
Водночас Маломуж наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати наслідки у разі відмови від перемир’я та участі в переговорах. І важелем такого впливу може бути саме тиск на РФ з боку США.
"Команда Трампа не полишає сподівань домовитися з Кремлем. Тому – будуть тривати дискусії, буде затяжний процес, будуть лунати погрози з боку США санкціями проти РФ та наданням Україні високоточної зброї. Але, наголошую, це буде довга історія. Жодних радикальних дій щодо Росії ні з боку американців, ні з боку європейців не буде, оскільки вони бояться, що це знецінить переговорний процес та посилить конфронтацію", — каже Маломуж. він.
За словами аналітика, бойові дії продовжаться і найближчим часом не варто очікувати суттєвих змін.
Такої ж думки щодо бойових дій і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко. Він в ефірі в ефірі Новини.LIVE сказав, що очікувати на швидке завершення бойових дій не варто.
"Я б не став покладати великі сподівання на зустріч в Стамбулі, що бойові дії припиняться вже одразу. Тому що припинення бойових дій визначає декілька принципів. Перше — припинення вогню, друге — визначення термінів припинення вогню, третє — на міждержавному рівні приймається угода, рішення за участю офіційних й делегованих осіб, які уповноважені на це рішення", — сказав експерт.
Він пояснив, що будь-яка мирна угода чи домовленість про перемир’я потребує ретельної імплементації в урядах обох країн і має бути юридично деталізованою — аж до конкретних термінів, відповідальних сторін і формулювань.
Тимочко наголосив, що наразі поняття припинення вогню й перемир’я не є тотожними, а головне питання наразі — чи взагалі відбудеться зустріч на найвищому рівні.
Політолог Володимир Фесенко запевняє, що особиста зустріч Зеленського та Путіна може лише задовільнити уявлення Трампа про переговори.
"Це може бути цікаве політичне і пропагандистське шоу. Цікаве з точки зору телекартинки — вираз облич, пози, можливо обмін саркастичними репліками. Це буде про емоції і пропагандистську форму, а не про змістовні і результативні переговори", — зазначає експерт у Facebook.
На думку Фесенка, конкретний результат від переговорів у Туреччині представляється малоймовірним.
Нагадаємо, колишній глава МЗС Володимир Огризко у бліцінтерв'ю "Телеграфу" сказав, чи підкине Дональд Трамп Україні "козирних карт" на тлі перемовин.