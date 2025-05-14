Позитиву буде мало? Чого очікувати від зустрічі України та Росії у Туреччині

Наскільки реальні поступки Росії та припинення бойових дій після зустрічі у Стамбулі

У четвер, 15 травня, у Туреччині мають пройти прямі переговори України та Росії, ба більше очікується, що до них долучиться особисто президент Володимир Зеленський, а от присутність російського лідера Володимира Путіна під великим питанням. Тож цілком логічно постає питання: чого ж чекати від цих перемовин?

"Телеграф" зібрав прогнози політологів та експертів, які здебільшого налаштовані досить скептично, але мають і певний оптимізм. Адже така зустріч може мати на меті не стільки досягти конкретних результатів вже 15 травня, а скільки показати, зокрема і президенту США Дональду Трампу, що переговорний процес триває і хто саме ставить палки у колеса.

Олена Пшенична , програмна менеджерка Центру геополітичних досліджень Konstanta R&D Group зауважила у коментарі "Телеграфу", що переговори в Стамбулі можуть оживити дипломатичний трек, дати шанс на хоча б часткову деескалацію, а також зміцнити позиції України як держави, що готова до конструктивного діалогу за умови збереження принципових позицій.

Реальність поступок Росії

Річ у тім, що навіть за присутності Путіна, на думку, більшості аналітиків, не варто очікувати поступок від Росії.

За словами російського зовнішньополітичного аналітика Володимира Фролова , Путін практично прямо сказав про відсутність поступок, адже запропонував відновити переговори з тої точки, на якій вони закінчились у Стамбулі у 2022 році. РФ тоді вимагала гарантій постійного нейтралітету від України та суворих обмежень військових сил і можливостей нашої країни.

"Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню та спробує закріпити старі стамбульські рамки угоди, щоб домовитися про жорсткі обмеження українського суверенітету та співпраці у сфері безпеки із Заходом. Україна відмовиться", – написав Фролов у соцмережі X.

Таку ж думку поділяє і Тетяна Станова , старша наукова співробітниця Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, яка також звертає увагу на заклики Путіна залучити Україну до процесу "Стамбул-2".

"Реальність така, що ні Москва, ні Київ не готові погодитися на міцний мир, оскільки їхні позиції є принципово непримиренними", – написала Станова в Х. На її думку, "американська ініціатива щодо посередництва в угоді приречена на провал – принаймні на цьому етапі"

Аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв поділяє думку інших експертів, і зазначає, що у Стамбулі Україна може почути вже знайомі вимоги та наративи від РФ. А от відхилити їх Україна зможе лише, якщо США та європейські партнери нададуть Києву чіткі гарантії підтримки й бачення майбутнього.

За відсутності такої підтримки, не виключено, що Україна буде змушена вступити в переговори лише заради встановлення та утримання режиму припинення вогню.

Краєв також припускає, що у випадку провалу перемовин з боку Росії президенту США Дональду Трампу може вже не залишитися простору для маневру.

"Йому (Трампові — ред.) доведеться "давити" росіян, бо інакше він виглядатиме слабаком. На даному етапі він забагато поставив на початок цих перемовин і на їхній успіх — і у власному іміджі, і у власній політиці, і навіть економічно. Тому якщо зараз, після потенційного зриву переговорів з боку росіян, доведеться тиснути саме на них — адже Україна весь цей час публічно і відкрито показувала набагато більш продуктивну позицію", — прокоментував DW Краєв.

У США також не плекають надій на значний прорив від таких перемовин, адже, як зазначив Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, який був спеціальним представником Трампа з переговорів щодо України у 2017-2019 роках, це буде тривалий процес.

"Путін, здається, все ще вважає, що може досягти своїх максималістських вимог", – вважає Волкер, чільний науковий співробітник вашингтонського Центру аналізу європейської політики.

Чи чекати припинення бойових дій

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж у коментарі Главреду пояснив, що зараз відсутні чітко визначені теми, порядок денний та зміст майбутніх обговорень.

На його думку, ці питання потрібно ретельно опрацювати представникам сторін за участі впливових міжнародних посередників — таких як США, країни Європи та Китай. Якщо це зробити, то перемовини на вищому рівні можуть бути більш конструктивними.

"Від зустрічі в Стамбулі на даному етапі певний позитив буде, але суто символічний. Зокрема, заява Зеленського про готовність зустрітися з Путіним уже цього тижня більше працює на позитивний імідж України, а не на результат переговорів. Дипломатія так не працює, і жодного результату переговори Зеленського і Путіна зараз не матимуть", — зазначив Маломуж.

Водночас Маломуж наголосив, що Росія повинна чітко усвідомлювати наслідки у разі відмови від перемир’я та участі в переговорах. І важелем такого впливу може бути саме тиск на РФ з боку США.

"Команда Трампа не полишає сподівань домовитися з Кремлем. Тому – будуть тривати дискусії, буде затяжний процес, будуть лунати погрози з боку США санкціями проти РФ та наданням Україні високоточної зброї. Але, наголошую, це буде довга історія. Жодних радикальних дій щодо Росії ні з боку американців, ні з боку європейців не буде, оскільки вони бояться, що це знецінить переговорний процес та посилить конфронтацію", — каже Маломуж. він.

За словами аналітика, бойові дії продовжаться і найближчим часом не варто очікувати суттєвих змін.

Такої ж думки щодо бойових дій і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко . Він в ефірі в ефірі Новини.LIVE сказав, що очікувати на швидке завершення бойових дій не варто.

"Я б не став покладати великі сподівання на зустріч в Стамбулі, що бойові дії припиняться вже одразу. Тому що припинення бойових дій визначає декілька принципів. Перше — припинення вогню, друге — визначення термінів припинення вогню, третє — на міждержавному рівні приймається угода, рішення за участю офіційних й делегованих осіб, які уповноважені на це рішення", — сказав експерт.

Він пояснив, що будь-яка мирна угода чи домовленість про перемир’я потребує ретельної імплементації в урядах обох країн і має бути юридично деталізованою — аж до конкретних термінів, відповідальних сторін і формулювань.

Тимочко наголосив, що наразі поняття припинення вогню й перемир’я не є тотожними, а головне питання наразі — чи взагалі відбудеться зустріч на найвищому рівні.

Політолог Володимир Фесенко запевняє, що особиста зустріч Зеленського та Путіна може лише задовільнити уявлення Трампа про переговори.

"Це може бути цікаве політичне і пропагандистське шоу. Цікаве з точки зору телекартинки — вираз облич, пози, можливо обмін саркастичними репліками. Це буде про емоції і пропагандистську форму, а не про змістовні і результативні переговори", — зазначає експерт у Facebook.

На думку Фесенка, конкретний результат від переговорів у Туреччині представляється малоймовірним.

Нагадаємо, колишній глава МЗС Володимир Огризко у бліцінтерв'ю "Телеграфу" сказав, чи підкине Дональд Трамп Україні "козирних карт" на тлі перемовин.