Переговори України та Росії у Стамбулі: головне до цієї години (оновлюється)

Вся інформація про майбутні переговори у Стамбулі

Переговори в Стамбулі щодо війни в Україні запропонував відновити президент Росії Володимир Путін. В Україні заяву Кремля оцінили позитивно. При цьому президент Зеленський відповів хитро. Він підкреслив, що чекає Путіна в Туреччині на особисту зустріч. У Росії вже спростували можливість такого формату і заявили, що переговори мають вести спеціальні представники.

Переговори заплановано на 15 травня.

"Телеграф" уважно стежить за розвитком ситуації навколо можливих переговорів України та Росії. У цьому матеріалі, який постійно оновлюватиметься, з’являтимуться найсвіжіші подробиці.

13 травня

11:00 ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського і Путіна, перш ніж просити Трампа про нові санкції – Bloomberg.

Повна передісторія

10 травня лідери чотирьох країн "коаліції рішучих" — Франції, Британії, Німеччини та Польщі відвідали Київ. За результатами переговорів та телефонної розмови з Трампом вони висунули Росії пропозицію про початок 30-денного перемир’я в Україні з 12 травня. За відмову Росії загрожували санкції.

чотирьох країн "коаліції рішучих" — Франції, Британії, Німеччини та Польщі відвідали Київ. За результатами переговорів та телефонної розмови з Трампом вони За відмову Росії загрожували санкції. У ніч на 11 травня в Росії дали відповідь. Президент Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори "без попередніх умов" 15 травня в Стамбулі. Таким чином Путін спробував перехопити ініціативу зі "мирним" треком, яка була на боці України та партнерів, і відкинув ідею 30-денного перемир’я.

в Росії дали відповідь. Президент Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори "без попередніх умов" 15 травня в Стамбулі. Таким чином Путін спробував перехопити ініціативу зі "мирним" треком, яка була на боці України та партнерів, і відкинув ідею 30-денного перемир’я. 11 травня з України була відповідь. У Києві заяву Кремля оцінили позитивно . Український лідер Володимир Зеленський сказав, що Україна готова зустрічатися, але Київ також чекає на повне, тривале і надійне припинення вогню.

. Український лідер Володимир Зеленський сказав, що Цього ж дня до питання долучився президент США Дональд Трамп. Він вимагав проведення переговорів у Туреччині. За його словами, переговори необхідно провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можлива угода в принципі. У своєму пості він також не приховував свою роздратованість діями Кремля, який затягує мирний процес, і підколов Путіна.

"Я вже починаю сумніватися, що Україні вдасться укласти угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій Світовій, якої неможливо було досягти без США", — написав він.

Володимир Зеленський відповів на заклик Трампа практично синхронно. Але він відповів хитро. Він підкреслив, що чекає Путіна в Туреччині на особисту зустріч. Це можна вважати досить хитрим кроком, оскільки всім відомо, як Путін боїться з’являтися на публіці, тим більше, в іншій країні поряд із лідером ворожої держави. Таким чином ініціатива щодо мирного врегулювання знову опинилася на боці України.

на заклик Трампа практично синхронно. Але він відповів хитро. Він підкреслив, що чекає Путіна в Туреччині Це можна вважати досить хитрим кроком, оскільки всім відомо, як Путін боїться з’являтися на публіці, тим більше, в іншій країні поряд із лідером ворожої держави. Таким чином 12 травня у Путіна, мабуть, зрозуміли, що самі загнали себе в кут і здали назад. Там уже спростували можливість зустрічі президентів РФ та України та заявили, що переговори мають вести спеціальні представники.

мабуть, зрозуміли, що самі загнали себе в кут і здали назад. Там президентів РФ та України та заявили, що переговори мають вести спеціальні представники. Але Трамп уже зачепився за цю ідею. Увечері 12 травня він заявив, що розмірковує про можливість долучитись до теоретичної зустрічі української та російської делегації у Стамбулі.

"Я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб особисто поїхати до Стамбула", — заявив Трамп.

Він також повідомив, що впевнений у тому, що Росія ухвалить пропозицію про 30-денне перемир’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп зірвав плани лідерів ЄС щодо санкцій проти Росії.