Переговори України та Росії у Стамбулі: головне до цієї години (оновлюється)
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Вся інформація про майбутні переговори у Стамбулі
Переговори в Стамбулі щодо війни в Україні запропонував відновити президент Росії Володимир Путін. В Україні заяву Кремля оцінили позитивно. При цьому президент Зеленський відповів хитро. Він підкреслив, що чекає Путіна в Туреччині на особисту зустріч. У Росії вже спростували можливість такого формату і заявили, що переговори мають вести спеціальні представники.
Переговори заплановано на 15 травня.
"Телеграф" уважно стежить за розвитком ситуації навколо можливих переговорів України та Росії. У цьому матеріалі, який постійно оновлюватиметься, з’являтимуться найсвіжіші подробиці.
13 травня
11:00 ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського і Путіна, перш ніж просити Трампа про нові санкції – Bloomberg.
Повна передісторія
- 10 травня лідери чотирьох країн "коаліції рішучих" — Франції, Британії, Німеччини та Польщі відвідали Київ. За результатами переговорів та телефонної розмови з Трампом вони висунули Росії пропозицію про початок 30-денного перемир’я в Україні з 12 травня. За відмову Росії загрожували санкції.
- У ніч на 11 травня в Росії дали відповідь. Президент Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори "без попередніх умов" 15 травня в Стамбулі. Таким чином Путін спробував перехопити ініціативу зі "мирним" треком, яка була на боці України та партнерів, і відкинув ідею 30-денного перемир’я.
- 11 травня з України була відповідь. У Києві заяву Кремля оцінили позитивно. Український лідер Володимир Зеленський сказав, що Україна готова зустрічатися, але Київ також чекає на повне, тривале і надійне припинення вогню.
- Цього ж дня до питання долучився президент США Дональд Трамп. Він вимагав проведення переговорів у Туреччині. За його словами, переговори необхідно провести хоча б для того, щоб зрозуміти, чи можлива угода в принципі. У своєму пості він також не приховував свою роздратованість діями Кремля, який затягує мирний процес, і підколов Путіна.
"Я вже починаю сумніватися, що Україні вдасться укласти угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій Світовій, якої неможливо було досягти без США", — написав він.
- Володимир Зеленський відповів на заклик Трампа практично синхронно. Але він відповів хитро. Він підкреслив, що чекає Путіна в Туреччині на особисту зустріч. Це можна вважати досить хитрим кроком, оскільки всім відомо, як Путін боїться з’являтися на публіці, тим більше, в іншій країні поряд із лідером ворожої держави. Таким чином ініціатива щодо мирного врегулювання знову опинилася на боці України.
- 12 травня у Путіна, мабуть, зрозуміли, що самі загнали себе в кут і здали назад. Там уже спростували можливість зустрічі президентів РФ та України та заявили, що переговори мають вести спеціальні представники.
- Але Трамп уже зачепився за цю ідею. Увечері 12 травня він заявив, що розмірковує про можливість долучитись до теоретичної зустрічі української та російської делегації у Стамбулі.
"Я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав про те, щоб особисто поїхати до Стамбула", — заявив Трамп.
Він також повідомив, що впевнений у тому, що Росія ухвалить пропозицію про 30-денне перемир’я.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп зірвав плани лідерів ЄС щодо санкцій проти Росії.