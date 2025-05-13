"Я собі нічого не забороняв": Зеленський про рішення РНБО щодо переговорів з Путіним і очікування від зустрічі (головне)

Президент Україн чекатиме Путіна разом із президентом Туреччини в Анкарі

На тлі підготовки до зустрічі української та російської делегації у Стамбулі президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв. Глава держави прокоментував не тільки ймовірність зустрічі з Володимиром Путіним, а й рішення РНБО, за яким заборонені переговори з російським лідером.

"Телеграф" зібрав головні тези Зеленського з пресконференції з журналістами.

"Я запровадив в дію указом рішення РНБО. Як це було? Україна отримувала багато разів ультиматуми від Путіна… Рішенням РНБО я зробив те, що і так говорить Конституція, що саме я виконую цю місію. І ніхто, крім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету України, ніхто, крім мене, не може вести відповідні перемовини з лідером Росії і інших країн. Це мої права і обов'язки. Я собі нічого не забороняв", — зазначив президент.

Зустріч з Путіним

Зеленський озвучив свої очікування від зустрічі з російським лідером, зазначивши, що розглядає у будь-якому випадку результат.

"Результат номер один — це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно з досвідом усіх цих днів, місяців, не може забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна", — зазначив він.

Глава держави наголосив, що чекатиме Путіна разом із президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі. За його словами, потрібно одразу "розставити всі крапки над і" щодо місця зустрічі.

"Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул", — сказав Зеленський.

Президент України додав, що запропонував американському лідеру Дональду Трампу долучитися до зустрічі, мовляв, це мало б більший вплив на Путіна.

За словами Зеленського, без зустрічі з Путіним результату від таких переговорів може й не бути, адже "все зайшло вже достатньо далеко". Також Україна не обговорювала і не пропрацьовувала інші формати зустрічі, зокрема з іншими представниками Росії, якщо, до прикладу, російський лідер замість себе відправить радників.

Президент пояснив, що також без Путіна не можливо забезпечити безумовне припинення вогню.

"Якщо Путін скаже, що готовий до припинення вогню, тоді це відкриває шлях до всіх інших елементів закінчення війни. Тоді групи можуть зустрічатися", — сказав глава держави.

Проте президент наголосив, що 30-денного припинення вогню нікому не буде достатньо, щоби відновити сили наповну.

Інші заяви президента

Якщо зустрічі з Путіним не буде, то проти Росії можуть ввести жорсткіші санкції. За словами Зеленського це можливо вже в середині травня, або наприкінці місяці. Це залежить від того, коли відбудеться засідання країн Європи, заявив Зеленський.

"Я хотів би, щоби пакет був мінімум на тому самому рівні, на якому зараз є пропозиція у Конгресі від Ліндсі Грема щодо санкцій по енергетиці, по банківській системі. Там сильний пакет… Якщо Європа до свого пакета може додати аналоги сильних кроків США, ми були би вдячні", — сказав він.

Зеленський додав, що Україна та США не обговорювали питання замороження поставок зброї у разі 30-денного перемирʼя.

За словами президента, Україна хоче повернути ЗАЕС і "без нас вона не працюватиме".

Раніше "Телеграф" писав, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, заявив на Копенгагенському демократичному саміті 2025, що відмова Володимира Путіна від переговорів у Туреччині буде доказом небажання Росії завершити війну.