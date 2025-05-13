Це знищує репутацію США – Портников пояснив, чому Вашингтон лякає виходом з перемовин

Штати вже починають розуміти, що це перемовини не заради успіху перемовин, а заради затягування процесу і знищення їхньої репутації

Президент РФ Володимир Путін частково досягає однієї зі своїх цілей, коли затягує США в перемовини на тлі обстрілів України, щоб заплямувати Трампа кров'ю. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав відомий журналіст та публіцист Віталій Портников.

– Якщо говорити про перемовини на тлі вбивств, то вони продовжуються. Хіба ж не так? – зазначив Портников.

Чи розуміє Трамп таку збочену тактику Кремля?

– А чому він має це розуміти? Саме тому, вони весь час кажуть, що от-от вийдуть з перемовин. Тому що вони починають розуміти, що це перемовини не заради успіху перемовин, а заради затягування процесу і знищення їхньої репутації, – підкреслив журналіст.

Крім того, на думку Портникова, нещодавній транспортний колапс в самій Росії, на жаль, ніяк не позначиться на міцності режиму Путіна.

– Чому це має хитати режим? Сила таких режимів, це силовий апарат. А там що є якісь вибори? Тому для таких режимів важливо, щоб був ефективним силовий апарат. Важливо перенести війну на територію Росії. Не може бути так, що вони знищують нашу інфраструктуру, а ми за цим спостерігаємо. Та питання в тому, як вони будуть на це реагувати: мобілізацією суспільства чи розумінням, що необхідно, принаймні, зробити перерву у війні, — резюмував журналіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими були головні заяви по перемовинах в Стамбулі від Путіна, Зеленського, Ердогана, та декількох країн світу.