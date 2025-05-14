Позитива будет мало? Чего ждать от встречи Украины и России в Турции

Насколько реальны уступки России и прекращение боевых действий после встречи в Стамбуле

В четверг, 15 мая, в Турции должны пройти прямые переговоры Украины и России, более того ожидается, что к ним присоединится лично президент Владимир Зеленский, а вот присутствие российского лидера Владимира Путина под большим вопросом. Так что вполне логично возникает вопрос: чего же ждать от этих переговоров?

"Телеграф" собрал прогнозы политологов и экспертов, которые в большинстве своем настроены достаточно скептически, но имеют и определенный оптимизм. Ведь такая встреча может преследовать не столько конкретные результаты уже 15 мая, а сколько демонстрацию, в том числе и президенту США Дональду Трампу, что переговорный процесс продолжается и кто именно ставит палки в колеса.

Елена Пшеничная , программная менеджер Центра геополитических исследований Konstanta R&D Group отметила в комментарии "Телеграфу", что переговоры в Стамбуле могут оживить дипломатический трек, дать шанс на хотя бы частичную деэскалацию, а также укрепить позиции Украины как государства, готового к конструктивному диалогу.

Реальность уступок России

Дело в том, что даже в случае присутствия Путина, по мнению, большинства аналитиков, не стоит ожидать уступок от России.

По словам российского внешнеполитического аналитика Владимира Фролова, Путин практически прямо сказал об отсутствии уступок, ведь предложил возобновить переговоры с той точки, на которой они закончились в Стамбуле в 2022 году. РФ тогда потребовала гарантий постоянного нейтралитета от Украины и строгих ограничений военных сил и возможностей нашей страны.

"Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня и попытается закрепить старые стамбульские рамки соглашения, чтобы договориться о жестких ограничениях украинского суверенитета и сотрудничестве в сфере безопасности с Западом. Украина откажется", — написал Фролов в соцсети X.

Такое же мнение разделяет и Татьяна Станова , старшая научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, которая также обращает внимание на призывы Путина привлечь Украину к процессу "Стамбул-2".

"Реальность такова, что ни Москва, ни Киев не готовы согласиться на крепкий мир, поскольку их позиции принципиально непримиримы ", — написала Станова в Х. По ее мнению, "американская инициатива по посредничеству в соглашении обречена на провал — по крайней мере на этом этапе"

Аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев разделяет мнение других экспертов, отмечая, что в Стамбуле Украина может услышать уже знакомые требования и нарративы от РФ. А вот отклонить их Украина сможет только, если США и европейские партнеры предоставят Киеву четкие гарантии поддержки и видения будущего.

В отсутствие такой поддержки, не исключено, что Украина будет вынуждена вступить в переговоры только ради установления и удержания режима прекращения огня.

Краев также предполагает, что в случае провала переговоров со стороны России президенту США Дональду Трампу может не остаться пространства для маневра.

"Ему (Трампу — ред.) придется "давить" россиян, потому что иначе он будет выглядеть слабаком. На данном этапе он слишком много поставил к началу этих переговоров и на их успех — и в собственном имидже, и в собственной политике, и даже экономически. Поэтому если сейчас, после потенциального срыва переговоров со стороны россиян, придется давить именно на них – ведь Украина все это время публично и открыто показывала гораздо более продуктивную позицию", — прокомментировал DW Краев.

В США также не питают надежд на значительный прорыв от таких переговоров, ведь, как отметил Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, который был специальным представителем Трампа по переговорам по Украине в 2017-2019 годах, это будет длительный процесс.

"Путин, кажется, все еще считает, что может добиться своих максималистских требований", – считает Волкер, ведущий научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики.

Ждать ли прекращения боевых действий

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в комментарии Главреду объяснил, что сейчас отсутствуют четко определенные темы, повестка дня и содержание будущих обсуждений.

По его мнению, эти вопросы следует тщательно проработать представителям сторон с участием влиятельных международных посредников, таких как США, страны Европы и Китай. Если это сделать, то переговоры на более высоком уровне могут быть более конструктивными.

"От встречи в Стамбуле на данном этапе определенный позитив будет, но сугубо символичен. В частности, заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным уже на этой неделе больше работает на положительный имидж Украины, а не на результат переговоров. Дипломатия так не работает, и никакого результата переговоры Зеленского и Путина сейчас не будут", — отметил он.

Маломуж подчеркнул, что Россия должна четко осознавать последствия в случае отказа от перемирия и участия в переговорах. И рычагом такого влияния может быть самое давление на РФ со стороны США.

"Команда Трампа не оставляет надежд договориться с Кремлем. Поэтому – будут продолжаться дискуссии, будет затяжной процесс, будут раздаваться угрозы со стороны США санкциями против РФ и предоставлением Украине высокоточного оружия. Но, подчеркиваю, это будет долгая история. Никаких радикальных действий в отношении России ни со стороны американцев, ни со стороны американцев, ни со стороны американцев переговорный процесс и усугубит конфронтацию", — говорит Маломуж.

По словам аналитика, боевые действия продолжатся и в ближайшее время не следует ожидать существенных изменений.

Такого же мнения по поводу боевых действий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко . Он в эфире в эфире Новости.LIVE сказал, что ожидать скорого завершения боевых действий не стоит.

"Я бы не стал возлагать большие надежды на встречу в Стамбуле, что боевые действия прекратятся уже сразу. Потому что прекращение боевых действий определяет несколько принципов. Первое – прекращение огня, второе – определение сроков прекращения огня, третье – на межгосударственном уровне принимается соглашение, решение с участием официальных и делегированных лиц, уполномоченных на это решение", – сказал эксперт.

Он объяснил, что любое мирное соглашение или договоренность о перемирии нуждается в тщательной имплементации в правительствах обеих стран и должно быть юридически детализированным — вплоть до конкретных сроков, ответственных сторон и формулировок.

Тимочко подчеркнул, что сейчас понятие прекращения огня и перемирия не тождественны, а главный вопрос пока — состоится ли вообще встреча на самом высоком уровне.

Политолог Владимир Фесенко уверяет, что личная встреча Зеленского и Путина может только удовлетворить представление Трампа о переговорах.

"Это может быть интересное политическое и пропагандистское шоу. Интересное с точки зрения телекартинки — выражение лиц, позы, возможно обмен саркастическими репликами. Это будет об эмоциях и пропагандистской форме, а не о содержательных и результативных переговорах ", — отмечает эксперт в Facebook.

По мнению Фесенко, конкретный результат от переговоров в Турции представляется маловероятным.

Напомним, бывший глава МИД Владимир Огрызко в блиц-интервью "Телеграфу" сказал, подкинет ли Дональд Трамп Украине "козырных карт" на фоне переговоров.