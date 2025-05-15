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У Києві були ще одні Караваєві дачі: де вони знаходилися, і що від них залишилося сьогодні

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Ботанічний сад ім. Гришка
Ботанічний сад ім. Гришка. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця унікальна архітектурна пам’ятка кінця XIX століття, яка дивом пережила війни, революції та містобудівні перетворення, зберігає таємниці зниклого світу та забутих вулиць

Серед пишної зелені одного з найбільших ботанічних садів країни приховується таємниця, про яку знають лише деякі. Остання традиційна хата урочища Караваївщина — немов застиглий у часі острівець минулого, що зберігає в собі історії давно минулих епох і загадки забутих вулиць.

Ця будівля — живе свідчення історії та культури району, що колись був зовсім іншим. "Телеграф" дізнався про щось цікаве.

Історичний контекст: Караваєві дачі та Печерсько-Караваєвська вулиця

Канал "Кожан" нагадав про те, що ще до створення ботанічного саду на цій території розташовувалися другі київські Караваєві дачі — невелике мальовниче селище, яке успадкувало свою назву від професора-офтальмолога Володимира Караваєва, яке колись володіло цими землями. До 1870-х років у власності професора виявилися не лише ділянки в районі сучасної вулиці Скоропадського (де розташовувалися перші "Караваєві дачі"), а й територія у віддаленому тоді урочищі, яке згодом у народі почали називати Караваєвщиною.

Головна вулиця селища, що веде у бік району Телички, раніше називалася Печерсько-Караваєвською. Сьогодні вона збереглася як одна з алей ботанічного саду, а на ній і розташований уцілілий дерев’яний будинок з різьбленими віконними лиштвами, обкладений цеглою.

Архітектурна та культурна цінність

Цей будинок — рідкісний приклад традиційної дерев’яної архітектури кінця XIX — початку XX століття, який зміг зберегтися в межах Києва. Попри зовнішню простоту, він має унікальну атмосферу та історичну значущість, та є останнім живим свідченням дерев’яної забудови урочища Караваївщина.

Фото: kazhan.kyiv

Сьогодні будівля органічно вписана в природний простір ботанічного саду і є господарською спорудою відділу акліматизації рослин. Цей відділ займається науковою роботою з селекції та вирощування південних та маловивчених культур, продовжуючи тим самим традицію турботи про природу та спадщину.

Фото: kazhan.kyiv

Будинок біля ботанічного саду продовжує служити науці. Тут, як і раніше, розташовуються лабораторії та робочі приміщення відділу акліматизації рослин. Також проводяться експерименти з адаптації південних та екзотичних культур до місцевого клімату, створюються нові сорти плодових та декоративних рослин.

Остання традиційна хата на колишній Печерсько-Караваївській вулиці — це не просто старовинна будова, а символ історичної пам’яті Києва, який продовжує жити у гармонії із природою та наукою. Вона нагадує про багате минуле урочища Караваївщина та людей, які залишили свій слід в історії міста.

Раніше "Телеграф" розповідав історію появи "нового" ботанічного саду у Києві. Цього року сад відзначає понад 90 років від дня свого заснування, а 29 травня 2024 року відсвяткував 60-річчя офіційного відкриття для публіки.

Теги:
#Історія #Київ #Ботсад #Караваєві дачі