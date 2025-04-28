Радує відвідувачів уже 60 років: історія та сучасність "нового" ботанічного саду в Києві

Заснований на історичних землях Звіринця, сад пережив війни, катастрофи та відродження, щоб стати одним із найбільших ботанічних садів Європи та улюбленим місцем відпочинку киян

Національний ботанічний сад імені Миколи Михайловича Гришка — це особливий куточок природи в Києві, що поєднує багатющу історію, наукові здобутки та неповторну красу флори. Цьогоріч сад відзначає понад 90 років від свого заснування, а 29 травня 2024 року святкував 60-річчя офіційного відкриття для публіки.

Це унікальне місце, де наука, історія та природа створюють неповторний симбіоз. Воно щороку приваблює тисячі відвідувачів своїми квітучими колекціями, мальовничими ландшафтами та цікавими куточками.

Історичний контекст і становлення саду

Ідея створення ботанічного саду в столиці України виникла ще у 1918 році, коли було засновано Українську академію наук. Визначною постаттю в цій справі став ботанік Володимир Липський, який розробив концепцію майбутнього саду. Спочатку планувалося розташувати його в Голосіївському лісі, але згодом обрали ділянку в історичному районі Звіринець — місці з багатою історією, що сягає часів Київської Русі.

Звіринець відомий не лише як князівське мисливське угіддя XI століття, а і як місце однієї з найбільших техногенних катастроф Києва. 6 червня 1918 року тут вибухнули артилерійські склади з понад двома мільйонами боєприпасів, що спричинило руйнування сотень будівель і загибель сотень людей. Ця трагедія залишила глибокий слід в історії міста.

Перші роботи зі створення ботанічного саду розпочалися у 1935 році за ініціативою академіка Олександра Фоміна, який мріяв про сучасний науковий центр. До початку Другої світової війни тут вже налічувалося понад тисячу видів рослин, але війна завдала саду значних збитків. Відновлення почалося після визволення Києва у 1944 році, коли директором став академік Микола Гришко — людина, яка стала справжнім натхненником і символом саду.

29 травня 1964 року ботанічний сад імені Гришка відкрив свої двері для відвідувачів. Ця подія зібрала тисячі гостей і стала визначною в історії столиці. З того часу сад став одним із найбільших у Європі, займаючи площу близько 130 гектарів та зберігаючи понад 10 тисяч видів рослин з усього світу.

Унікальні локації та природні пам’ятки

Ботанічний сад — це не лише науковий осередок, а й місце, де гармонійно поєднуються природа, мистецтво та історія. Серед найвідоміших його частин — Гірський сад, створений із 250 гранітних валунів, Березовий гай, а також легендарний Сад бузків, який є одним із найбільших у світі. Засаджений у 1948 році, сірінгарій налічує понад 1500 кущів 21 виду бузку, що навесні перетворює територію на справжню квітучу казку.

На території саду збереглися залишки Звіринецької фортеці — земляний вал, який сьогодні служить оглядовим майданчиком із панорамним видом на місто. Тут також ростуть пам’ятні дуби, висаджені на честь відкриття саду, а численні штучні водойми, зелені лабіринти, ароматні сади та оранжереї створюють неповторну атмосферу.

Науковий та культурний внесок

Національний ботанічний сад імені Гришка є важливим центром досліджень, де вивчають, зберігають і акліматизують рослини з різних куточків планети. Тут регулярно проводять освітні заходи, виставки, фестивалі науки та благодійні акції, що сприяють популяризації ботаніки серед широкої аудиторії.

Ботанічний сад працює щодня: з травня по серпень з 8:30 до 21:00, з вересня по квітень – до сутінку, з окремим графіком для оранжерейного комплексу. Вартість квитків: для дорослих і студентів – 150 грн, для школярів – 100 грн, для дітей до 6 років і пільговиків – безплатно.

Дістатися до Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка дуже зручно громадським транспортом: від станції метро "Печерська" потрібно сісти на автобус №62 або тролейбус №14 і доїхати до кінцевої зупинки "Ботанічний сад". Адреса саду – вул. Садово-Ботанічна, 1.

Ботанічний сад імені Миколи Гришка — це не просто зелена зона Києва, а символ відродження, науки і краси. Його історія тісно переплітається з долею міста, трагедіями та перемогами, а сьогодні він залишається улюбленим місцем відпочинку для киян і гостей столиці, де кожен може відчути гармонію природи і людської творчості.

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