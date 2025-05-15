В Киеве были еще одни Караваевы дачи: где они находились, и что от них осталось сегодня

Этот уникальный архитектурный памятник конца XIX века, чудом переживший войны, революции и градостроительные преобразования, хранит тайны исчезнувшего мира и забытых улиц

Среди пышной зелени одного из крупнейших ботанических садов страны, скрывается тайна, о которой знают лишь немногие. Последняя традиционная хата урочища Караваевщина — словно застывший во времени островок прошлого, хранящий в себе истории давно ушедших эпох и загадки забытых улиц.

Это здание — живое свидетельство истории и культуры района, который когда-то был совсем иным. "Телеграф" узнал кое-что интересное о нем.

Исторический контекст: Караваевы дачи и Печерско-Караваевская улица

Канал "Кажан" напомнил, что кто знает, что ещё до создания ботанического сада на этой территории располагались вторые киевские Караваевы дачи — небольшой живописный поселок, унаследовавший своё название от профессора-офтальмолога Владимира Караваева, который некогда владел этими землями. К 1870-м годам в собственности профессора оказались не только участки в районе современной улицы Скоропадского (где располагались первые "Караваевы дачи"), но и территория в отдаленном тогда урочище, которое впоследствии в народе стали называть Караваевщиной.

Главная улица поселка, ведущая в сторону района Телички, раньше называлась Печерско-Караваевской. Сегодня она сохранилась как одна из аллей ботанического сада, а на ней и расположен уцелевший деревянный дом с резными оконными наличниками, обложенный кирпичом.

Архитектурная и культурная ценность

Этот дом — редкий пример традиционной деревянной архитектуры конца XIX — начала XX века, который смог сохраниться в городской черте Киева. Несмотря на внешнюю простоту, он обладает уникальной атмосферой и исторической значимостью, являясь последним живым свидетельством деревянной застройки урочища Караваевщина.

Сегодня здание органично вписано в природное пространство ботанического сада и служит хозяйственной постройкой отдела акклиматизации растений. Этот отдел занимается научной работой по селекции и выращиванию южных и малоизученных культур, продолжая тем самым традицию заботы о природе и наследии.

Дом на территории ботанического сада продолжает служить науке. В ней по-прежнему располагаются лаборатории и рабочие помещения отдела акклиматизации растений. Здесь проводятся эксперименты по адаптации южных и экзотических культур к местному климату, создаются новые сорта плодовых и декоративных растений.

Последняя традиционная хата на бывшей Печерско-Караваевской улице — это не просто старинное строение, а символ исторической памяти Киева, который продолжает жить в гармонии с природой и наукой. Она напоминает о богатом прошлом урочища Караваевщина и о людях, которые оставили свой след в истории города.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю появления "нового" ботанического сада в Киеве. В этом году сад отмечает более 90 лет со дня своего основания, а 29 мая 2024 отпраздновал 60-летие официального открытия для публики.