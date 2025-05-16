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Не курсор, а "бігунець". Які ще комп’ютерні терміни можна замінити українськими

Автор
Ігор Тимофєєв
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Деякі компютерні терміни цілком можна замінити українськими словами
Деякі компютерні терміни цілком можна замінити українськими словами. Фото Freepik

Радянська влада репресувала українські автентичні слова

Через комуністичні репресії в українській мові багато слів стали "застарілими" чи несправедливо забутими, оскільки їх цілеспрямовано витісняли. А деякі слова були буквально заборонені та знищені радянською владою, бо занадто сильно відображали національну ментальність, мислення, образність.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла дипломована філологиня, викладачка української мови, фольклористка та популяризаторка рідної мови Марія Словолюб. Вона пояснила, які питомо українські слова було піддано лінгвоциду та мовним репресіям.

Читайте більше у публікації: ""Реченець" замість "дедлайну": філологиня про те, як русифікація знищила десятки українських слів і чим заміняти англіцизми".

Вона навела декілька особливо близьких їй прикладів:

— Одне з моїх улюблених — прозірка — український відповідник до слова слайд. Або осоння — місце, куди падає сонце. Чудове слово — світле й дуже візуальне. Є й бігунець — щось на кшталт бігунка, курсора.

Але найулюбленіше — реченець. Це слово може замінити англійське дедлайн. Наше, на мій погляд, глибше. Бо якщо розібратись в етимології: "реч" — від "ректи", тобто називати, а "-енець" — це кінець. Отже, реченець — це названий кінець, тобто визначена межа, встановлений термін, — каже філологиня.

Вона пояснила, що радянська влада дуже добре розуміла значення мови, саме тому її забороняли, і саме тому українські автентичні слова репресували.

— Наприклад, у побутовій лексиці замість "овочі й фрукти" колись казали городина і садовина. Це неабияк колоритно звучить. Також мені подобається слово ланіти — щоки, знову ж таки маловідоме, але невимовно виразне. Такі слова мають колорит, ритм, інтонацію, яка є питомою для української мови.

Тому я б не казала, що ми повинні повертати певні слова. Але точно варто досліджувати — і виводити на світ ті, які, можливо, варті другого життя. Починаючи хоча б із реченця, прозірки, осоння — вони можуть спокійно жити поруч із сучасними термінами, збагачуючи наше мовлення, — підсумувала Марія Словолюб.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", як можна замінити скорочення "ок".

Теги:
#Українська мова #Комп'ютери #Марія Словолюб