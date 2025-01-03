Українську мову почали вивчати ще за Франца Йосифа: як у Львові створили "філологічну" кафедру

У Львівському університеті 175 років тому була заснована перша у світі кафедра української мови

Восени 1848 року у Львівському університеті відбулася знакова подія — була заснована кафедра "руської словесности", яка стала першою у світі академічною установою, що присвятила себе вивченню української мови та літератури. Це сталося на фоні "Весни народів", коли 13 вересня австрійський імператор Франц Йосиф видав розпорядження про створення кафедри.

Першим професором став Яків Головацький, видатний діяч українського національного відродження. Як один із членів Руської Трійці, Головацький не лише займався науковою діяльністю, але й активно долучався до культурного та політичного життя України в середині XIX століття.

Головацький був не лише першим професором кафедри, а й піонером українського літературознавства. Керуючи кафедрою до 1867 року, Головацький заклав основи для подальшого розвитку українознавства в Україні. Він активно досліджував українську літературу, зокрема творчість Тараса Шевченка, і сприяв формуванню нових підходів до вивчення літератури. Його праці стали основою для наступних поколінь науковців, які продовжили його справу.

Важливість кафедри

Кафедра стала основою для розвитку українознавства в Україні та відіграла ключову роль у формуванні національної ідентичності. Вона продовжує традиції, започатковані в середині XIX століття, і є праматір'ю для всіх українознавчих кафедр сучасного філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відомі постаті кафедри

Протягом свого існування кафедру очолювали видатні науковці:

Яків Головацький (1848-1867) — перший керівник, який заклав основи українського літературознавства.

Омелян Огоновський (1867-1894) — педагог та історик літератури, перший, хто виголосив інавгураційну промову українською мовою.

Кирило Студинський (1899-1939) — під його керівництвом сформувалося нове покоління українських філологів.

Сучасність кафедри

Сьогодні кафедра активно працює над розвитком української мови та літератури, ініціює присвоєння звання "doctor honoris causa" видатним діячам філології та підтримує міжнародні контакти. Вона також займається дослідженням медієвістики, методики викладання української літератури та сучасного літературного процесу.

Кафедра української словесності у Львівському університеті є важливим осередком наукової діяльності та культурного розвитку України. Її історія свідчить про значення освіти у формуванні національної ідентичності та підтримці культурних традицій. Ця кафедра не лише зберегла спадщину минулого, але й продовжує активно впливати на майбутнє української науки та освіти.

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