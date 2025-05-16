Не курсор, а "бігунець". Какие еще компьютерные термины можно заменить украинскими

Советская власть репрессировала украинские аутентичные слова

Из-за коммунистических репрессий в украинском языке многие слова стали "устаревшими" или несправедливо забытыми, поскольку их целенаправленно вытесняли. А некоторые слова были буквально запрещены и уничтожены советскими властями, потому что слишком уж сильно отражали национальную ментальность, мышление, образность.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала дипломированная филолог, преподавательница украинского языка, фольклористка и популяризатор родного языка Мария Словолюб. Она объяснила, какие украинские слова были подвергнуты лингвоциду и языковым репрессиям.

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Она привела несколько особо близких ей примеров:

— Один из моих любимых — прозірка — украинское соответствие слова слайд. Или осоння — место, куда падает солнце. Прекрасное слово – светлое и очень визуальное. Есть и бігунець — что-то вроде бегунка, курсора.

Но самое любимое – реченець. Это слово может заменить английское дедлайн. Наше, на мой взгляд, поглубже. Ведь если разобраться в этимологии: "речь" — от "ректи", то есть называть, а "-енец" — это конец. Итак, реченец — это названный конец, то есть определенный предел, установленный срок, — говорит филолог.

Она объяснила, что советская власть очень хорошо понимала значение языка, поэтому его запрещали, и именно поэтому украинские аутентичные слова репрессировали.

— Например, в бытовой лексике вместо "овощи и фрукты" когда-то говорили городина и садовина. Это очень ярко звучит. Также мне нравится слово ланіти — щеки, опять же малоизвестное, но невыроятно выразительное. Такие слова имеют колорит, ритм, интонацию, которая является удельной для украинского языка.

Поэтому я не говорила бы, что мы должны возвращать определенные слова. Но точно следует исследовать — и выводить на свет те, которые, возможно, достойны второй жизни. Начиная хотя бы с реченца, прозорки, солнца — они могут спокойно жить рядом с современными терминами, обогащая нашу речь, — подытожила Мария Словолюб.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", как можно заменить сокращение "ок".