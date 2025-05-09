НАТО відстає від ЗСУ: Залужний назвав 4 головні проблеми альянсу

Залужний підкреслив, що сучасна війна продовжує змінюватися — і це не лише про переозброєння

9 травня посол України у Великій Британії та Північній Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив на безпековій конференції в Лондоні. Там він заявив, що Північноатлантичний альянс не готовий до викликів нової війни.

Його слова передає "Українська правда". Політик наголосив, що НАТО "панічно уникає розширення" за рахунок таких країн, як Україна, Молдова чи Грузія, бо боїться спровокувати Росію.

"Тоді виникає питання: а для чого тоді цей альянс, якщо він панічно боїться мати ворогів? Чи може він тоді, хоча б теоретично, відігравати якусь роль у забезпеченні безпеки якоїсь групи країн?", — йдеться в повідомленні.

Залужний заявив, що страх перед ескалацією ставить під сумнів реальність застосування статті 5 НАТО в разі масштабної війни. Крім того, він підкреслив, що сучасна війна докорінно змінилася й продовжує змінюватися. За його словами, йдеться не лише про переозброєння чи розвиток безпілотних технологій, а про необхідність повноцінної трансформації державної політики у сфері оборони.

"Вам потрібна нова державна політика. Як це було колись — за часів приборкання атомної енергії або освоєння космосу. Я кажу про технології, які продовжують розвиватися, кажу про нову науку, про виробництво і, звісно, про застосування збройних сил. А це — і нова тактика, і нова організація, нові доктрини, нова підготовка й оборонне планування (виділення коштів)", — додав посадовець.

Посол підкреслив, що навіть у разі негайного початку змін, Альянсу знадобиться кілька років, аби досягти рівня, на якому перебувають ЗСУ сьогодні. Водночас технології та загрози продовжать розвиватися, а ресурси НАТО можуть вичерпатися значно швидше, якщо нова війна охопить кілька регіонів одночасно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що повномасштабне вторгнення стало серйозним випробуванням для керівництва української армії. Валерій Залужний розповів про труднощі, з якими зіштовхнулися військові через небачений масштаб агресії.