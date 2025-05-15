Справжнє випробовування для НАТО: Кулеба пояснив, що може зруйнувати альянс

Подібний момент вже був в історії

Справжнім випробовуванням для НАТО буде необхідність виконати свої зобов'язання, наприклад, перед такими державами як Естонія, якщо на неї нападе Росія. Цей момент буде ключовим та вирішить долю Північноатлантичного альянсу.

Такою думкою колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився в етері "Телебачення Торонто". Він нагадав важливий момент з історії, який міг запобігти мільйонам жертв Гітлера, якби західноєвропейські країни повелися інакше.

"І драма полягає в тому, що, знаєте, коли розпалювалося вогнище Другої світової війни, то одним з ключових аргументів на користь того, щоб не зупиняти Гітлера в Польщі, була відома фраза: "Навіщо помирати за Данциг?" Данциг — це Гданськ по-нашому. І в західноєвропейських країнах була абсолютно серйозна дискусія: "Ну де там той Данциг? Ну потрібен він Гітлеру? Ну хай уже забирає, Господи. Ну заради миру ми готові все віддати", – розповів Кулеба.

Ексміністр спрогнозував повторення історичного моменту, коли буде вкрай важливим, що країни старої Європи відповідатимуть на те ж саме питання. Від цього залежить подальша доля Північноатлантичного альянсу.

"Так от, справжнім випробовуванням для НАТО буде запитання у Франції, в Німеччині, в Нідерландах, в Іспанії, в Італії. А навіщо помирати за Естонію? Навіщо помирати за Фінляндію? Навіщо помирати за Польщу? Якщо все-таки відповідь буде "потрібно, тому що у нас є зобов'язання в НАТО", тоді НАТО встоїть. А якщо почнуться вагання хоча б на секунду, розпочнеться процес руйнування НАТО", – резюмував Кулеба.

Колишній глава МЗС також розповів, що після набуття незалежності Україна не могла зберегти ядерну зброю, але мала можливість виторгувати більшу ціну ніж 400 млн доларів та "дружба" з США й іншими країнами Заходу.