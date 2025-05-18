Польща обирає президента: хто в лідерах і що вони думають про Україну

У першому турі визначились явні фаворити

У неділю, 18 травня, президентські вибори відбуваються не лише у Румунії, а й у Польщі. Згідно з попередніми результатами, ультраправий кандидат не вийде до другого туру.

Як пише BBC, дані екзитполів показують, що лідером стає проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський. Його опонентом буде кандидат від партії чинного президента Анджея Дуди "Право та справедливість" (PiS) Кароль Навроцький.

Ультраправий кандидат Славомир Менцен може розраховувати на третє місце.

Як відомо, Тшасковський є мером Варшави та заступником партії "Громадянська платформа", прем’єра Польщі Дональда Туска. Його виборці вбачають у ньому представника ліволіберальних поглядів та очікують, що він підпише низку законів на підтримку прав меншин, легалізації абортів та захисту навколишнього середовища.

Навроцький був головою Інституту національної пам’яті і очолював Музей Другої світової війни в Гданську. Він підтримує традиційні цінності так католиків і позиціонує себе як захисник прав простого народу.

Обидва кандидати підтримують Україну і вважають, що вона має перемогти у війні проти Росії. Проте Навроцький оцінює євроатлантичну перспективу України крізь призму двосторонніх відносин. Наприклад, він прив’язував можливість вступу України до ЄС та НАТО до розв'язання питань Волинської трагедії. Крім того, політик має дуже напружені стосунки з керівництвом ЄС, але має прихильність президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, проросійський кандидат на виборах у Польщі Мацей Мацяк вивів із себе ведучого одного з місцевих каналів. Коли співробітник телебачення почув, що політик захоплюється Путіним, то просто підвівся і пішов. Ефір тривав 57 секунд.