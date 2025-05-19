"Так не может продолжаться". В Польше оценили вероятность нападения РФ на Европу

В течение 35 лет Россия ведет постоянные войны

Возможность повторения военной агрессии России после нападения на Украину и завершения этой войны зависит от самих россиян. Кремль не окрепнет от этой войны, ему даже не следует думать о нападении на страну НАТО.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал временно поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич. По его словам, сейчас трудно сказать, насколько драматичным для России будут последствия войны с Украиной.

"То, что произойдет в России, зависит от самих россиян и от того, как они сами захотят снизить свою роль в мире в будущем. Я твердо верю, что Россия в конце концов выйдет из этого конфликта, из этого исторического периода ослабленной, а не окрепшей", — говорит посол.

Он отмечает, что эти слова не следует расценивать как угрозу или цель, это просто убеждение Лукасевича. По его словам, Россия не может продолжать угрожать своим соседям, сохраняя агрессивную позицию, пора это менять.

"В течение 35 лет Россия ведет постоянные войны — против своих соседей, против собственного народа. Вспомним Чечню и другие регионы. Так не может продолжаться. Я не собираюсь спекулировать по поводу будущих войн. Сейчас у нас есть одна, которую нужно выиграть. И будущее очень зависит от результата этого, от того, насколько плохо это закончится для России", — говорит Лукасевич.

Отвечая на вопрос корреспондента, как Польша в качестве страны НАТО оценивает риски нападения на нее, он сказал, что Варшава активно защищает свои границы и контролирует ситуацию. Однако Польша на границе с Беларусью находится под постоянным давлением злонамеренных действий Москвы и Минска.

"Краткий месседж Кремля: даже не пытайтесь! НАТО — это стабильный, мощный, здравомыслящий и очень преданный союз. Ни один сантиметр территории НАТО не станет объектом военного вторжения", — подчеркнул Лукасевич.

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