Зроблять "під ключ", але пощастить не всім. Коли в пунктах пропуску на кордоні з’являться "людські" туалети

Інвестувати й реконструювати пункти слід за євростандартами

Вже цього року у пунктах пропуску на кордоні з Україною будуть облаштовувати цивілізовані туалетні комплекси, щоб іноземці та наші громадяни, які повертають на Батьківщину, не стикалися одразу із проблемою пошуку туалету.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин розповів в інтерв'ю "Телеграфу". За його словами, це орієнтовно почнеться з вересня.

Більше читайте у публікації: "Такими темпами, як зараз, відновлення України займе щонайменше 70 років, але є й інша проблема — Сергій Сухомлин".

— Це (жахливі санвузли на кордоні. — Ред.) дійсно неприємна історія, з якої ми намагаємось вийти. Зробили класифікацію пунктів пропуску і зрозуміли, що вони дуже різні. Зокрема, 12 малих пунктів пропуску, де нема сенсу витрачати сотні тисяч доларів на проєктування, реконструкцію чи будівництво. Ми побачили, що там стоять вагончики прикордонників і біотуалети для громадян, але їх обслуговування коштує якісь шалені гроші. І плюс до того — це абсолютно некомфортно. Тому ми розробили проєкт уніфікованих туалетів, з інклюзією, з кімнатами матері та дитини, — каже чиновник.

Він пояснив, що є проєкт невеличкого пункту пропуску, який матиме навіс, туалет і все необхідне. Його ціна "під ключ" — з монтажем, парканом, асфальтом — 24 млн грн, що в рази дешевше, аніж було раніше.

Голова агенції погодився, що враховуючи євроінтеграцію України, облаштовувати якийсь "суперкордон" з Європою нема потреби.

— Але якісь пункти пропуску залишаться. Вони будуть існувати як митниця, там проходитиме перевірка багажу. Йдеться про великі пункти пропуску — Ягодин, Чоп, Краківець — вони будуть працювати як велика сервісна зона. Туди треба все одно інвестувати й проводити реконструкцію згідно з європейськими стандартами. Але в малі ми багато вкладати не будемо, бо з часом вони нам будуть непотрібні, — підсумував Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", скільки часу будуть відновлювати "Охматдит" після російського ракетного удару.