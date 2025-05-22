Сделают "под ключ", но повезет не всем. Когда в пунктах пропуска на границе появятся "человеческие" туалеты

Инвестировать и реконструировать пункты следует по евростандартам

Уже в этом году в пунктах пропуска на границе с Украиной будут обустраивать цивилизованные туалетные комплексы, чтобы иностранцы и наши граждане, возвращающиеся на Родину, не сталкивались с проблемой поиска туалета.

Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин рассказал в интервью "Телеграфу". По его словам, это ориентировочно начнётся с сентября.

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— Это (ужасные санузлы на границе. — Ред.), действительно, неприятная история, из которой мы пытаемся выйти. Сделали классификацию пунктов пропуска и поняли, что они очень разные. В частности, 12 малых пунктов пропуска, где нет смысла тратить сотни тысяч долларов на проектирование, реконструкцию или строительство. Мы увидели, что там стоят вагончики пограничников и биотуалеты для граждан, но их обслуживание стоит какие-то сумасшедшие деньги. И плюс к тому — это совершенно некомфортно. Поэтому мы разработали проект унифицированных туалетов, с инклюзией, с комнатами матери и ребенка, — говорит чиновник.

Он объяснил, что есть проект небольшого пункта пропуска, который будет иметь навес, туалет и все необходимое. Его цена "под ключ" — с монтажом, забором, асфальтом — 24 млн грн, что в разы дешевле, чем было раньше.

Глава агентства согласился, что учитывая евроинтеграцию Украины, обустраивать некую "суперграницу" с Европой нет нужды.

— Но какие-то пункты пропуска останутся. Они будут существовать как таможня, там будет проходить проверка багажа. Речь идет о больших пунктах пропуска — Ягодин, Чоп, Краковец — они будут работать как большая сервисная зона. Туда нужно все равно инвестировать и проводить реконструкцию согласно европейским стандартам. Но в малых мы много вкладывать не будем, потому что со временем они нам будут не нужны, — подытожил Сергей Сухомлин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", сколько времени будут восстанавливать "Охматдет" после российского ракетного удара.