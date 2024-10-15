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Чи можуть вручити повістку під час перетину кордону

Автор
Кароліна Терещенко
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Виїзд за кордон
Виїзд за кордон. Фото Колаж "Телеграфу"

ТЦК можуть бути присутні на пунктах пропуску

Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати за кордон заборонено. Однак є певні категорії українців, які можуть законно перетнути межі держави.

На прикордонних пунктах пропуску в Україні повістки не видають, проте на місці можуть перебувати працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода".

За словами представника ДПСУ, масова або прихована видача повісток на пунктах пропуску не відбувається.

"В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю. Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають", — зазначає речник.

Проте якщо людина, яка перетинає кордон, перебуває в розшуку, прикордонники мають право звернутися до поліції. В такому випадку правоохоронці можуть передати громадянина до ТЦК для подальших дій.

Нагадуємо, хто з чоловіків може законно перетинати державний кордон. Таке право мають:

  • особи, заброньовані на період мобілізації (у відрядження);
  • люди, яких визнали непридатним до служби за станом здоров'я;
  • батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • особи, які самостійно виховують дитину;
  • чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружина, яких проходить військову службу.

Також є особливі категорії українців, які можуть виїжджати за кордон:

  • особи з інвалідністю;
  • особи, які супроводжує осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю;
  • доглядальники чи опікуни, які супроводжують хворого на лікування за кордон;
  • водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги або здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • працівники залізничного транспорту, морської та авіаційної галузей.

Особам, які планують виїхати за кордон, рекомендується попередньо перевірити свої дані у ТЦК та СП та переконатися, що всі необхідні відомості внесені у військово-обліковий документ.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам за незаконний перетин кордону під час війни. Все залежить від обставин порушення.

Теги:
#Повістка #Виїзд за кордон #Новини про мобілізацію