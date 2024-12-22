На кордоні України шалені черги: з чим це пов’язано, пояснили у ДПСУ

Найбільше людей на пунктах пропуску з Польщею

На українському кордоні уже кілька днів спостерігається значне збільшення кількості людей. За останню добу державний кордон перетнули 150 тисяч громадян, що є одним з найвищих показників за останні роки. Основна причина цього — різдвяно-новорічні свята.

Про суттєве зростання пасажиропотоку на всіх ділянках кордону повідомляє Державна прикордонна служба України. Найбільша концентрація людей, що перетинає кордон, зафіксована на пунктах пропуску з Польщею.

За статистикою ДПСУ, протягом доби через кордон в обох напрямках пройшло приблизно по 75 тисяч осіб. Такий великий потік призводить до утворення черг на пропускних пунктах.

Передріздвяний період традиційно характеризується підвищеною активністю на кордоні. Цього року показники особливо високі – кількість перетинів кордону значно перевищує тогорічні дані.

Черги на кордоні вранці 22 грудня

Найбільше навантаження припадає на популярні пункти пропуску, зокрема "Краковець", "Шегині" та "Рава-Руська". На цих ділянках утворюються найдовші черги. Відповідними фото та відео діляться у соцмережах.

Також раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку під час перетину кордону. ТЦК можуть бути присутні на пунктах пропуску.