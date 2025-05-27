Птах-реготун потрапив до Червоної книги України: як він виглядає і де його можна побачити (фото)

Це один з один з найбільших і найяскравіших представників родини мартинових в Україні

Мартин каспійський (Larus ichthyaetus), відомий також як чорноголовий реготун, — це один із найяскравіших представників родини мартини, який можна зустріти на території України. Цей птах вирізняється великою статурою, характерною чорною головою у період розмноження та гучним, дзвінким криком.

Він не лише прикрашає наші береги, а й виконує важливу роль у підтримці балансу природних екосистем. Його збереження — це спільна відповідальність кожного, хто цінує багатство української природи.

Зовнішній вигляд

Дорослі особини в шлюбному вбранні мають чорну голову, сірі крила та спину, а решта пір'я — білосніжна. Яскраво-червоний дзьоб і ноги роблять цього птаха легко впізнаваним. Поза сезоном розмноження голова стає світлою з темними плямами, а забарвлення дзьоба і ніг тьмяніє. Молоді птахи відрізняються строкатим оперенням із темними смугами.

Місця проживання та гніздування

Ареал каспійського мартина охоплює регіони від Північно-Західного Причорномор’я до південного узбережжя Каспійського моря і далі на схід до Монголії. В Україні цей вид гніздиться переважно у Причорномор’ї та Приазов’ї — на Каркінітській затоці, островах Ягорлицької затоки, Кінській косі, острові Березань та інших прибережних ділянках. Зимує переважно біля морського узбережжя, хоча й нерегулярно.

Особливості поведінки

Цей перелітний птах повертається до місць гніздування наприкінці лютого — на початку березня. Вибирає для гніздування ізольовані острови, піщані коси та солоні озера. Гніздиться колоніями, де гнізда розташовані щільно одне до одного. Кладка зазвичай містить 2–3 яйця, які насиджують обидва батьки. Пташенята вилуплюються у квітні й вже через півтора місяця здатні літати. Основу раціону складає риба, але птах не відмовляється від комах, дрібних ссавців, ящірок, ракоподібних, а також яєць і пташенят інших видів.

Чисельність та загрози існуванню

Світова кількість каспійських мартинів не встановлена точно, але найбільші скупчення спостерігаються в Казахстані. В Європі нараховують від 16 до 27 тисяч пар, з яких в Україні — близько 1–1,5 тисячі. За останні десятиліття чисельність у нашій країні зросла, однак вона залишається нестабільною через природні умови, антропогенний вплив, збирання яєць та турбування гнізд.

Заходи охорони

Мартин каспійський занесений до Червоної книги України як зникаючий вид. Він охороняється міжнародними угодами, серед яких AEWA, Боннська та Бернська конвенції. В Україні птах захищений у межах природоохоронних територій, таких як Чорноморський біосферний заповідник, Азово-Сиваський національний природний парк та інші. Для збереження виду важливо уникати турбування колоній, забороняти збір яєць і зберігати природні умови гніздування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найменша з чайок опинилася у Червоній книзі України. Цей перелітний птах мешкає в Україні переважно на узбережжях Азовського та Чорного морів, а також на берегах великих річок і озер.