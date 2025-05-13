Яскрава пташка українських плавнів та лиманів опинилася на межі виживання (фото)

Це рідкісний та елегантний птах, що опинився під загрозою зникнення в Україні

Чапля жовта (Ardeola ralloides) — невеликий, але надзвичайно цікавий птах родини чаплевих, який є єдиним представником свого роду на території України. Цей перелітний вид, що гніздиться переважно на півдні країни, вражає своєю яскравою зовнішністю та унікальними біологічними особливостями.

Популяція чаплі жовтої в Європі налічує приблизно 18–27 тисяч пар, що становить до 24% світової чисельності. В Україні цей вид є рідкісним і перебуває під загрозою через знищення природних місць гніздування — затоплення плавнів через будівництво гідроелектростанцій, евтрофікацію водойм, меліорацію та посилення антропогенного впливу. Найбільші колонії зосереджені у плавнях Дунаю, Дністра, Дніпра та на Східному Сиваші.

Опис виду

Чапля жовта за розміром порівнянна з сірою вороною: довжина тіла 44–47 см, розмах крил 80–92 см, вага — 230–370 г. У польоті птах вигинає шию у вигляді літери S — характерна риса для чапель. Дорослі птахи у шлюбному вбранні мають світло-жовті пера на голові з чорною облямівкою, жовто-рожевий відтінок на шиї та спині, біле оперення на решті тіла, синьо-зелений дзьоб із чорним кінчиком і червонуваті ноги. Голос чаплі нагадує каркання сірої ворони.

Ареал і поширення

Чапля жовта гніздиться на територіях Південної Європи, Південно-Західної Азії та Африки. В Україні її можна зустріти у пониззі Дунаю, Дністра, Дніпра, а також у Криму, на Лебединих островах, Східному Сиваші та в заплавах південних регіонів, зокрема Запорізької області. Під час міграцій птах часто зупиняється для відпочинку та годування на лиманах і інших водоймах півдня України.

Біологія та спосіб життя

Чапля жовта — перелітний птах, який прилітає в Україну навесні (квітень-травень) і гніздиться у заростях очерету на берегах прісних і солонуватих водойм. Птах веде поодинокий спосіб життя або живе невеликими колоніями, нерідко разом з іншими видами чапель та бакланів. Гнізда влаштовує на деревах, кущах або в очереті, відкладаючи 2–6 яєць. Обоє батьків насиджують кладку близько 24 днів. Пташенята стають на крила у серпні і залишаються з дорослими до відльоту восени. Живиться переважно безхребетними, земноводними та дрібною рибою.

Охорона виду

Чапля жовта включена до Червоної книги України як рідкісний вид і охороняється міжнародними угодами, такими як Боннська конвенція, Бернська конвенція, директива ЄС про захист птахів та угода AEWA. В Україні її охороняють у природних заповідниках і національних парках, зокрема в Кримському природному заповіднику, Дунайському біосферному заповіднику, Національному парку "Тузловські лимани" та інших заказниках. Для збереження виду важливо створити нові охоронні території, особливо на Східному Сиваші та у заплавах річки Молочної.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найменший із бакланів опинився під загрозою зникнення в Україні. Попри поступове збільшення популяції з кінця 1990-х років, він залишається під охороною Червоної книги.