Птица-хохотун попала в Красную книгу Украины: как она выглядит и где ее можно увидеть (фото)

Это один из крупнейших и ярких представителей семьи мартиновых в Украине.

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) — это один из самых ярких представителей семьи мартины, который можно встретить на территории Украины. Эта птица отличается большим телосложением, характерной черной головой в период размножения и громким, звонким криком.

Он не только украшает наши берега, но и играет важную роль в поддержании баланса природных экосистем. Его сохранение — это общая ответственность каждого, кто ценит богатство украинской природы.

Внешний вид

Взрослые особи в брачном наряде имеют черную голову, серые крылья и спину, а остальные перья — белоснежные. Ярко-красный клюв и ноги делают эту птицу легко узнаваемой. Вне сезона размножения голова становится светлой с темными пятнами, а окрас клюва и ног тускнеет. Молодые птицы отличаются пестрым оперением с темными полосами.

Места обитания и гнездования

Ареал черноголового хохотуна охватывает регионы от Северо-Западного Причерноморья до южного побережья Каспийского моря и далее восточнее Монголии. В Украине этот вид гнездится преимущественно в Причерноморье и Приазовье — на Каркинитском заливе, на островах Ягорлицкого залива, Конской косе, на острове Березань и других прибрежных участках. Зимует преимущественно у морского побережья, хотя и нерегулярно.

Особенности поведения

Эта перелетная птица возвращается к местам гнездования в конце февраля — начале марта. Выбирает для гнездования изолированных островов, песчаных косов и соленых озер. Гнездится колониями, где гнезда расположены плотно друг к другу. Кладка обычно содержит 2–3 яйца, которые насиживают оба родителя. Птенцы вылупляются в апреле и уже через полтора месяца способны летать. Основу рациона составляет рыба, но птица не отказывается от насекомых, мелких млекопитающих, ящериц, ракообразных, а также яиц и птенцов других видов.

Численность и угрозы существованию

Численность каспийских чаек в мире точно не установлена, но самые большие скопления наблюдаются в Казахстане. В Европе насчитывают от 16 до 27 тысяч пар, из которых в Украине около 1–1,5 тысячи. За последние десятилетия численность в нашей стране возросла, однако она остается нестабильной из-за природных условий, антропогенного воздействия, сбора яиц и тревоги гнезд.

Меры охраны

Черноголовый хохотун занесен в Красную книгу Украины как исчезающий вид. Он охраняется международными соглашениями, среди которых AEWA, Бонская и Бернская конвенции. В Украине птица защищена в пределах природоохранных территорий, таких как Черноморский биосферный заповедник, Азово-Сивашский национальный природный парк и другие. Для сохранения вида важно не тревожить колонии, запрещать сбор яиц и сохранять природные условия гнездования птиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая маленькая из чаек оказалась в Красной книге Украины. Эта перелетная птица обитает в Украине преимущественно на побережьях Азовского и Черного морей, а также на берегах больших рек и озер.