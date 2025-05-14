Найменша з чайок опинилася у Червоній книзі України: де її можна побачити (фото)

Чому популяція цих витончених птахів скорочується та як можна зберегти крихітних крячків для майбутніх поколінь

Крячок малий (Sterna albifrons) — найменший представник родини мартинових, який вражає своєю крихкістю та елегантністю. Цей перелітний птах мешкає в Україні переважно на узбережжях Азовського та Чорного морів, а також на берегах великих річок і озер.

Він гніздиться на відкритих піщаних косах, островах і дрібногалькових ділянках, утворюючи колонії. У Європі чисельність крячка малого оцінюють у 35–55 тисяч пар, в Україні — близько 2,5–4 тисяч пар, але кількість цих птахів поступово зменшується. Основними факторами, що загрожують їхньому існуванню, є руйнування місць гніздування через людську діяльність та порушення спокою в період розмноження.

Зовнішній вигляд і відмінні риси

Довжина тіла крячка малого становить близько 22–24 см, розмах крил — 48–55 см, а вага — 43–60 грамів. У період розмноження птах має білий лоб, чорну верхівку голови (крім лоба), сірі спину і крила, а також світле оперення живота. Дзьоб яскраво-жовтий із темним кінчиком, а ноги — жовті або жовтогарячі. Голос крячка — це монотонне "куіт-куіт", яке часто можна почути над водоймами.

Місця проживання та міграційні шляхи

Ареал крячка малого охоплює широкі території: від Європи та Азії до Північної Африки, центральної частини Західної Африки, атлантичного та тихоокеанського узбережжя Північної Америки, а також східного узбережжя Австралії. Взимку ці птахи мігрують до Африки, Червоного моря, Перської затоки та Індії. В Україні вони прилітають наприкінці квітня — на початку травня і залишаються до серпня.

Фото Олексія Карпенка

Харчування та спосіб життя

Крячки малі харчуються переважно дрібною рибою, іноді доповнюючи раціон водними та наземними комахами, а морські особини — ракоподібними. Полюють, зависаючи у повітрі на висоті близько 10 метрів, після чого різко пірнають у воду, щоб схопити здобич. Успішність ловлі риби зазвичай не перевищує 10%.

Гнізда крячків — це невеликі заглиблення в піску або гальці, які вони створюють колоніями, іноді разом із іншими видами крячків. У кладці зазвичай три яйця, які насиджують обидва батьки близько 20–22 днів. Пташенята покидають гніздо вже в перші дні після вилуплення і набувають здатності літати приблизно через три тижні.

Заходи охорони

Крячок малий занесений до Червоної книги України як рідкісний вид і охороняється міжнародними угодами, зокрема Боннською та Бернською конвенціями. В Україні створюють заповідні території, де ці птахи гніздяться, а також рекомендують обмежувати видобуток піску та гравію в річкових долинах, щоб зберегти їхнє природне середовище.

Крячок малий — це не лише витончений символ водно-болотних екосистем, а й важливий індикатор їхнього стану. Збереження цього виду вимагає пильної уваги до природоохоронних заходів і відповідального ставлення до природи нашої країни.

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