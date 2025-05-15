Найшвидший птах – символ України майже зник у природі: як він виглядає і де його ще можна побачити (фото)

Це один з найрідкісніших хижаків української фауни

Серед птахів, що населяють територію України, сапсан (Falco peregrinus) займає особливе місце. Цей вид соколиних, відомий своєю неймовірною швидкістю та мисливськими здібностями, перебуває на межі зникнення в нашій країні.

Чисельність цього пернатого хижака катастрофічно знижується. І сьогодні сапсан занесений до Червоної книги України як вид, що знаходиться під загрозою зникнення. За оцінками, в Україні гніздиться близько 120–130 пар сапсанів, з яких понад 100 пар мешкає в Криму. Це робить сапсана одним із найрідкісніших хижих птахів нашої країни. Його чисельність значно скоротилася у середині XX століття через застосування пестицидів.

Найшвидший птах планети

Сапсан заслужено носить титул найшвидшого птаха на планеті. Під час пікірування на здобич він може розвивати швидкість до 320 км/год. Цей середніх розмірів сокіл (довжина тіла – 34-50 см, розмах крил – 80-120 см) має характерне забарвлення: сіро-синя спина та крила, світле з темними штрихами черево, та чорний "вус" на білуватих щоках. В Україні сапсан трапляється у трьох підвидах: номінативному, кавказькому та тундровому. Проте гніздяться переважно лише два перші, а тундровий трапляється здебільшого під час міграцій.

Особливості поведінки та середовище існування

Сапсан полює переважно на середніх за розміром птахів, таких як голуби, шпаки, качки, горобці, дрозди та інші водні й навколоводні види. Раціон птаха варіює залежно від доступності здобичі в конкретній місцевості, тому він не має чіткої прихильності до певних видів. Полювання сапсан здійснює зазвичай із засідки: він сидить на присаді або ширяє в небі, виявляє здобич, підіймається над нею і майже прямовисно пікірує, вдаряючи жертву лапами з такою силою, що іноді у здобичі може відлетіти голова.

Окрім птахів, сапсан зрідка полює на невеликих ссавців, зокрема кажанів, білок, вивірок, зайців, а також на земноводних і комах. Найактивніший у ранкові та вечірні години. Іноді сапсани полюють парою, почергово пікіруючи за жертвою. У рідкісних випадках вони ловлять здобич на льоту або на підльоті. Ефективність полювання становить приблизно одну успішну атаку на десять марних спроб.

Для гніздування сапсан обирає важкодоступні місця: скелясті урвища, високі будівлі, дзвіниці, мости. У гірських районах України — це переважно скелі Карпат і Криму. Птахи часто гніздяться на висоті, що захищає їх від більшості хижаків і турбот людини.

Сапсан — це не лише найшвидший птах у світі, а й символ сили, витривалості та свободи. Його стрімкі польоти над гірськими вершинами і містами нагадують про велич і красу української природи. Збереження цього унікального птаха — це наш спільний обов’язок, який допоможе зберегти біорізноманіття та природну спадщину України.

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