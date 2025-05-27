ДПСУ не пустила за кордон у відпустку? Юрист назвав три поширені помилки заброньованих

Дії прикордонників можна оскаржити у судовому порядку, головне – не миритися із забороною

У разі відмови прикордонників випустити "заброньованого" чоловіка за кордон у відпустку — не варто складати руки, якщо всі документи оформлено належним чином. Питання можна вирішити у законний спосіб.

Про це в коментарі "Телеграфу" пояснив військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов. Він каже, що пеередусім варто спробувати законно перетнути кордон на іншому пункті пропуску.

Більше читайте у публікації: "Відпустка за кордоном для "заброньованого" — юрист пояснив, чи можна виїжджати і які є нюанси".

За словами експерта, такі ситуації трапляються регулярно — людину не пропускають в одному місці, але за кілька кілометрів, на сусідньому пункті, її випускають без проблем.

— Якщо ж це не допомогло, я завжди раджу вимагати письмову відмову. Це офіційний документ, який має бути оформлений відповідним чином — із зазначенням дати, підстав для відмови, підписом посадової особи тощо. Цей документ дає змогу надалі оскаржити дії прикордонників у судовому порядку, — говорить Лихачов.

Однак суд не може зобов’язати Прикордонну службу випустити конкретну особу за кордон, а лише визнати дії прикордонників неправомірними.

— Є декілька поширених помилок, які допускають особи з бронюванням при оформленні документів для виїзду за кордон. Насамперед варто згадати про відсутність підтвердження відпустки. Люди часто приїжджають лише з військово-обліковими документами й вважають, що цього достатньо. Але обов’язково має бути документ від роботодавця про відпустку — із зазначенням строків, країни перебування, а також підтвердженням того, що підприємство не заперечує проти виїзду, — говорить правник.

Прикордонники також звертають увагу на підтвердження того, що людина справді працює на цьому підприємстві. Тобто довідка має бути "свіжа" — видана не кілька місяців тому, а ближче до дати перетину кордону.

— Бувають випадки, коли працівник звільнився, але не повідомив про це Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, і формально його бронювання ще діє. Якщо прикордонники виявлять таку невідповідність, це може стати підставою для повідомлення про це представників ТЦК, — ділиться юрист.

Інколи виявляється, що особа перебуває у розшуку територіального центру комплектування — з різних причин. У такому разі, за словами юриста, ТЦК може бути викликаний прямо на прикордонний пункт разом із представниками поліції. Людину можуть супроводити до ТЦК, виписати штраф або вжити інших заходів. Це теж непоодинокі випадки, — підсумував Роман Лихачов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи можуть заброньовані нардеп і міністр поїхати у відпустку за кордон.