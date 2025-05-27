ГПСУ не пустила за границу в отпуск? Юрист назвал три распространенные ошибки забронированных

Действия пограничников можно обжаловать в судебном порядке, главное – не мириться с запретом

В случае отказа пограничников выпустить "забронированного" мужчину за границу в отпуск — не следует складывать руки, если все документы оформлены должным образом. Вопрос можно решить законным способом.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил военный адвокат и юрист Центра предоставления поддержки ветеранам Роман Лихачев. Он говорит, что прежде всего следует попытаться законно пересечь границу в другом пункте пропуска.

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По словам эксперта, такие ситуации случаются регулярно — человека не пропускают в одном месте, но в нескольких километрах, на соседнем пункте, его выпускают без проблем.

— Если это не помогло, я всегда советую потребовать письменный отказ. Это официальный документ, который должен быть оформлен соответствующим образом с указанием даты, оснований для отказа, подписью должностного лица и т.п. Этот документ позволяет в дальнейшем обжаловать действия пограничников в судебном порядке, — говорит Лихачев.

Однако суд не может обязать Пограничную службу выпустить конкретное лицо за границу, а лишь признать действия пограничников неправомерными.

— Есть несколько распространенных ошибок, которые допускают бронирование при оформлении документов для выезда за границу. Прежде всего стоит упомянуть об отсутствии подтверждения отпуска. Люди часто приезжают только с военно-учетным документам и считают, что этого достаточно. Но обязательно должен быть документ от работодателя об отпуске — с указанием сроков, страны пребывания, а также подтверждением того, что предприятие не возражает против выезда, — говорит юрист.

Пограничники также обращают внимание на подтверждение того, что человек действительно работает на этом предприятии. То есть справка должна быть "свежая" — выдана не несколько месяцев назад, а ближе к дате пересечения границы.

— Бывают случаи, когда работник уволился, но не сообщил об этом Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и формально его бронирование еще действует.

Иногда оказывается, что лицо пребывает находится в розыске территориального центра комплектования — в таком случае, по словам юриста, ТЦК может быть вызван прямо на пограничный пункт вместе с представителями полиции. Человека могут препроводить в ТЦК, выписать штраф или принять другие меры. Это тоже нередкие случаи, — подытожил Роман Лихачев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", могут ли забронированные нардеп и министр уехать в отпуск за границу.