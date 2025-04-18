Закон не забороняє? Адвокат здивував заявою про виїзд за кордон з України

Назвав причину затримання чоловіків

В Україні немає прямої заборони на виїзд за кордон. Але є певні обмеження для чоловіків, а точніше умови законного перетину кордону.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець в ефірі Вечір.LIVE. За його словами, усіх військовозобов'язаних чоловіків перевіряють на кордоні на наявність документів, які підтверджують можливість виїзду з країни.

Адвокат пояснив, що усіх осіб, які причетні до незаконного перетину, притягають до відповідальності за певні порушення. Зокрема підробка документів, перевищення повноважень тощо.

"Сам виїзд за кордон на сьогоднішній день не заборонений законом. За його не притягають до відповідальності", — наголосив Кравець.

Він додає, що у перетині кордону для чоловіків наразі є певні нюанси, які пов'язані з воєнним станом та посиленням мобілізації. Дехто, намагаючись їх обійти, здійснює спроби втечі з країни, використовуючи певні документи.

Тобто фактично в Україні кордон не закрито для виїзду з держави, просто діють законодавчо обґрунтовані рамки. Чоловікам слід мати з собою певний перелік документів для законного перетину кордону.

Раніше "Телеграф" розповідав про законні підстави для виїзду з України для чоловіків у квітні.