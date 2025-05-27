В Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон: що відомо про ідею

В Україні можуть пом’якшити правила виїзду для чоловіків віком до 25 років

У депутатському середовищі з’явилася ідея про те, щоби трохи послабити заборону на виїзд за кордон і дати можливість виїжджати чоловікам до призовного віку — до 25 років. Однак у цьому випадку є один нюанс.

Про це міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, послаблення він обговорював із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Але зараз це не можна анонсувати як рішення. Поки що дана тема залишається на рівні ідеї, яка обговорюється.

— Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилася у депутатському середовищі про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо, — сказав Лісовий.

Довідка: У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, що знижує граничний вік призову домобілізації до 25 років.

Міністр освіти також пояснив, чому саме зараз йдеться про реформи, а не після війни. Нині в Україні хочуть створити якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон. І сформувати розуміння для дітей, які ще беруть участь у школах, що в Україні є перспектива, є відмінні університети, що тут є можливість зростання і, насправді, Україні — країна можливостей.

При цьому Лісовий додав, що батьки насамперед піклуються про безпеку своїх дітей. І часто рішення приймають за них.

Міністр також підтверджує тенденцію виїзду старшокласників за кордон. Деякі виїжджають в іншу країну лише на якийсь час, а деякі залишаються там, але вчитися продовжують у своїх українських школах, але тільки вже в режимі онлайн.

Лісовий каже, що статистику з виїздів старшокласників збирати досить важко, тому складно сказати, скільки точно дітей поїхали. Українські політики налаштовані на те, щоб повертати нашу молодь та дітей.

Водночас зазначимо, що деякі депутати бачать один вихід, щоб молодь не виїжджала — закрити кордони. Однак Лісовий не погоджується з таким баченням ситуації.

— Є два підходи — ми чи лібералізуємо, чи даємо свободу. Це нейтрально протилежне рішення. Або ми просто закриваємо кордони всім. І мені з ціннісного погляду ближча таки лібералізація, довіра і свобода — пояснив Лісовий.

Міністр нагадав, що з ініціативи президента Володимира Зеленського в минулому році була відкрита можливість для академічної мобільності.

— Якщо свобода та довіра – це наші цінності, тоді ми на цьому й ґрунтуємося. Ми довіряємо людям за умовчанням. І лише коли люди дають нам підстави для недовіри, тоді ми застосовуємо для них інший підхід.

І ось моє бачення таке — ми дозволили академічну мобільність та університети відправили своїх дітей — Київський авіаційний університет, колишній МАУ, відправив чималу кількість на академічну мобільність свою молодь. Усі до одного повернулися. Інший університет відправив, та у нього не повернулося 12% хлопців. Тоді питання до цього університету, як він відбирає цю молодь на академічну мобільність. І ось для цього університету я тоді б застосовував певні санкції — висловив свою думку Лісової.

Довідка: Академічна мобільність — це можливість студентів, викладачів, дослідників, здобувати освіту, викладати, проходити стажування або здійснювати наукову діяльність в іншій установі вищої освіти або наукової установи, як в Україні, так і за її межами відповідно до закону України "Про вищу освіту".

Ще одне питання, яке "Телеграф" обговорив з Лісовим, — складання дронів дітьми на уроках. Міністр відповів, чи планується це масштабувати, щоб була спеціальна програма, і щоб це було якоюсь допомогою ЗСУ.

- Так, звичайно. Я не думаю, що це буде допомога фронту. Програма швидше буде пов’язана з підготовкою інженерів для дефенс-техпідприємств. Дуже багато коледжів у спеціальній сфері сьогодні працюють із цим. Уроки праці сьогодні модернізуються. Йдеться не лише про модернізацію шкільних лабораторій, а й про шкільні майстерні, — каже співрозмовник.

Лісовий додав, що є чотири ключові напрями — загальна інженерія, тобто прототипування, радіоелектроніка, дизайн та спецтехнологія. Також йдеться про радіоелектроніку, загальну інженерію та складання інженерії різних безпілотних систем.

Нагадаємо, раніше Герой України Володимир Жемчугов пояснив "Телеграфу", як навчити підлітків любити Батьківщину.