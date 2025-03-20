Що буде, якщо чоловік спробує незаконно виїхати за кордон під час воєнного стану

Юристи пояснили, коли виїзд вважається незаконним

Під час воєнного стану виїзд з України обмежений військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. За незаконний перетин кордону в деяких випадках передбачено кримінальну відповідальність.

Детальніше про це розповіли юристи компанії "Inseinin". Згідно зі статтею 332-2 Кримінального кодексу України (ККУ), незаконним вважається будь-який виїзд або в’їзд на територію України, який здійснено:

поза встановленими пунктами пропуску;

без належних документів або з використанням підроблених документів;

прихованим способом, наприклад, у схованках транспортних засобів або під виглядом іншої особи.

Яке покарання передбачено

Незаконний перетин кордону може мати різні наслідки залежно від обставин:

Штраф або обмеження волі на строк до 3 років — якщо правопорушення вчинено вперше та без обтяжувальних обставин.

Позбавлення волі на строк від 3 до 5 років — якщо злочин вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років — якщо порушення вчинене із застосуванням зброї або організованою групою осіб.

Судова практика та реальні приклади

За словами юристів, суди в Україні розглядають численні справи щодо незаконного перетину кордону. Найпоширенішими є випадки:

незаконний перетин чоловіками призовного віку з метою уникнення мобілізації;

використання підроблених документів для виїзду або в’їзду в Україну;

перетин кордону з території тимчасово окупованих територій без відповідних дозволів.

Іноземці та особи без громадянства, які незаконно перетинають кордон, можуть бути депортовані з подальшою забороною в’їзду до України.

"Незаконний перетин державного кордону є серйозним злочином, що може призвести до значних правових наслідків. В умовах воєнного стану контроль за кордонами став жорсткішим, а відповідальність – суворішою", — додали правознавці.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати з України у березні. Уряд затвердив перелік категорій громадян, які можуть законно перетинати кордон за наявності відповідних документів.