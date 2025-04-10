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Без військового квитка – ніяк? Які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Перетин державного кордону
Перетин державного кордону. Фото Колаж "Телеграфу"

Лише деякі категорії українців можуть виїхати з України

Під час воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років діють обмеження на виїзд за кордон. Водночас існують чітко визначені винятки, за яких певні категорії громадян все ж можуть виїхати з країни.

"Телеграф" розповідає, що чоловіки для перетину державного кордону повинні мати при собі військово-облікові документи. Щоб скористатися правом на виїзд, вони мають надати підтвердження своєї приналежності до певної категорії.

Це можуть бути:

  • Документи, що підтверджують непридатність до військової служби за станом здоров'я (так званий "білий квиток"). Власники таких документів можуть виїжджати за кордон, якщо вони зняті з військового обліку.
  • Документи, що підтверджують наявність трьох і більше дітей віком до 18 років.
  • Документи, які підтверджують певну відстрочку від мобілізації.
  • Документи, що підтверджують постійне проживання за кордоном або наявність дозволу на постійне проживання в іншій країні.

Однак наявність лише цих документів більше не гарантує перетин кордону. З літа 2024 року прикордонники мають право вимагати також:

  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
  • документ про звільнення чи відстрочку від служби;
  • медичні документи про непридатність.

У разі відсутності військового квитка або одного з необхідних паперів, навіть якщо людина формально підпадає під винятки, її не випустять з України. Тому важливо заздалегідь підготувати всі необхідні документи та перевірити їхню актуальність.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати з України у квітні. Не лише люди з відстрочкою можуть перетнути кордон.

Теги:
#Мобілізація #Військовий квиток #Виїзд за кордон