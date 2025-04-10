Без військового квитка – ніяк? Які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон
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Лише деякі категорії українців можуть виїхати з України
Під час воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років діють обмеження на виїзд за кордон. Водночас існують чітко визначені винятки, за яких певні категорії громадян все ж можуть виїхати з країни.
"Телеграф" розповідає, що чоловіки для перетину державного кордону повинні мати при собі військово-облікові документи. Щоб скористатися правом на виїзд, вони мають надати підтвердження своєї приналежності до певної категорії.
Це можуть бути:
- Документи, що підтверджують непридатність до військової служби за станом здоров'я (так званий "білий квиток"). Власники таких документів можуть виїжджати за кордон, якщо вони зняті з військового обліку.
- Документи, що підтверджують наявність трьох і більше дітей віком до 18 років.
- Документи, які підтверджують певну відстрочку від мобілізації.
- Документи, що підтверджують постійне проживання за кордоном або наявність дозволу на постійне проживання в іншій країні.
Однак наявність лише цих документів більше не гарантує перетин кордону. З літа 2024 року прикордонники мають право вимагати також:
- військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
- документ про звільнення чи відстрочку від служби;
- медичні документи про непридатність.
У разі відсутності військового квитка або одного з необхідних паперів, навіть якщо людина формально підпадає під винятки, її не випустять з України. Тому важливо заздалегідь підготувати всі необхідні документи та перевірити їхню актуальність.
Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати з України у квітні. Не лише люди з відстрочкою можуть перетнути кордон.