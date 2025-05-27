Як насправді працюють "Шахеди": експерт пояснив, чому ними не можна керувати через Telegram

Чому шахеди сліпі та глухі?

Деякі ЗМІ стверджують, що "шахедами" можна керувати через Telegram, але це неправда. Ці дрони мають лише GPS-приймач і рулі для повороту, більше нічого складного в них немає.

"Шахеди" летять тільки туди, куди їх запрограмували перед запуском. Про це "Телеграфу" розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

За словами експерта, "шахеди" влаштовані досить примітивно. Дрон отримує список координат і висот ще до запуску і просто літає від точки до точки.

Як працюють шахеди насправді

Дрон-камікадзе функціонує за принципом GPS-навігації між заданими точками. Коли апарат досягає певної координати, він автоматично перелаштовується на наступну точку маршруту. Органи управління просто відхиляються в потрібний бік відповідно до закладеної програми.

"Закладена програма: ти летиш, точка координати така, висота така. Наступна точка — координати такі, висота така. Більше нічого там немає", — розповідає Криволап.

У 2023 році окупанти намагалися встановлювати на "шахеди" SIM-картки операторів мобільного зв'язку. За словами експерта, це робилося не для керування, а для відстеження місць збиття дронів. Коли зв'язок пропадав у певній точці, ворог розумів, що там знаходяться українські засоби ППО.

Згодом ця практика припинилася. Мобільні оператори почали відключати зв'язок у районах прольоту ворожих безпілотників за інформацією від сил ППО.

Чому Telegram-управління неможливе

Для дистанційного керування дроном потрібні дві речі: можливість бачити місцевість та канал для передачі команд. FPV-дрони обладнані камерами, які транслюють зображення оператору. "А ви бачили шахеда з камерами, з об'єктивами? Ми ж не бачили", — зауважує експерт.

Крім того, для управління потрібен окремий канал зв'язку для передачі команд рулям висоти та напряму. Організувати це через мобільний зв'язок та чат-боти технічно неможливо через особливості протоколів передачі даних.

Експерт підкреслює, що "шахеди" залишаються примітивними пристроями без можливості зміни маршруту під час польоту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що РФ скоро зможе запускати 1000+ "Шахедів" на добу. Волонтер Марія Берлінська каже, якщо не розвивати військові технології, то в Україні нічого не залишиться.