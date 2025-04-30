Дешевий, але небезпечний: з чого насправді зроблений "Шахед" і чим можуть відповісти ЗСУ

Російські дрони можуть коштувати у рази дешевше, ніж оцінюють деякі експерти

Росія значно здешевила виробництво ударних безпілотників типу Shahed-136 (у РФ — "Герань"), локалізувавши їх складання на власних заводах.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів український експерт з безпілотної авіації Валерій Романенко. За словами фахівця, собівартість одного такого дрона в умовах масового виробництва в РФ оцінюється приблизно 50 000 доларів. Але ціна реалізації може бути значно вищою.

Скільки коштує російський дрон типу "Шахед"

"Двигун (китайська копія німецького авіамотора) коштує понад 20 тисяч, корпус — 5–10 тисяч доларів. Корпус вуглепластиковий, обладнання — в основному китайське, хоча кілька мікросхем — американські, від Texas Instruments", — пояснив експерт.

Також для зниження вартості росіяни масово закуповують комплектуючі з Китаю — зокрема, авіоніку, елементи навігації, та інші недорогі компоненти.

Чи ефективні "шахеди"

Як зазначає Романенко, навіть при значному здешевленні "Шахед" залишається ефективною зброєю: дальність польоту — до 1500 км, бойова частина — вже до 90 кг вибухівки. Американські розвідники фіксували дальність польоту окремих моделей навіть до 2000 км.

Для порівняння, український ударний дрон "Бобер" має меншу дальність (600–700 км) та меншу бойову частину, але коштує орієнтовно 107 тисяч євро. Експерт зазначив, що висока вартість частково пояснюється малосерійним виробництвом.

А у РФ вже працює масове виробництво. Їхній комплекс постійно вдосконалюється — покращується навігація, збільшується дальність, бойова частина, додав Романенко.

Скільки безпілотників може виготовляти РФ

На початку 2025 року з’являлася інформація, що Росія може виробляти до 500 дронів-камікадзе на день, але ці цифри експерт назвав перебільшенням. Реалістичніше — до 1000 апаратів на місяць, включаючи "Герань-2" (русифікований "шахед") і дрони-приманки "Гербера" та "Пародія".

Ключовими виробничими центрами залишаються заводи в спеціальній економічній зоні "Алабуга" у Татарстані та в місті Іжевськ Республіки Удмуртія. Саме ці об’єкти, на думку Валерія Романенка, мають стати одним з головних пріоритетів для українських далекобійних ударів.

"Бити по виробниках – це найкращий спосіб протистояти", — додає фахівець.

Раніше "Телеграф" писав, чому "шахеди" стали небезпечнішими. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів про те, скільки коштують "шахеди" і де наша відповідь у вигляді аналогічних дронів.