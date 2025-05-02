"Шахеди" тепер розкидають бомби уповільненої дії? Військовий експерт озвучив варіанти

Такий метод використовують для максимальної шкоди цивільному населенню

Російські ударні безпілотники "Шахед" і дрони-приманки "Пародія" потенційно можуть бути модифіковані для розкидання касетних боєприпасів з можливістю відкладання часу для вибуху. Але офіційних підтверджень використання такої тактики ворогом поки нема.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. За його словами, в порожніх відсіках дронів можна розмістити міні-вибухові пристрої, які розлітаються при підриві основного заряду.

Як це працює

"Технічно можливо запрограмувати дрон на відкриття спеціального люка на певному етапі польоту для скидання цих пристроїв", – пояснює Храпчинський.

Експерт зазначає, що хоча на даний момент немає офіційно підтверджених фактів використання такої тактики, — вона повністю відповідає стратегії ведення бойових дій з боку Російської Федерації.

Інструмент терору для максимальної шкоди населенню

"Це, по суті, інструмент терору, спрямований на те, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Саме такий почерк характерний для російської тактики. Пригадаймо "миротворчу" діяльність – що в Африці, що війну в Афганістані, коли у звичайні ручки і жувальні гумки вмонтовували вибухівку, через що людям відривало щелепи", – підкреслив фахівець.

Може бути робота диверсійних груп

Храпчинський припустив, що у випадку з Україною, тут може бути робота диверсійних груп.

"Диверсійні дії з боку ворога цілком логічні і реальні, тому що саме так воює Росія. І тому припускати таку можливість можна, як далеко ви б не знаходилися від лінії бойового зіткнення – ці речі [вибухові пристрої з таймером] можна використовувати будь-де", — сказав він і додав: якщо помітили незнайомий предмет, то не треба чіпати його.

Технологія може застосовуватись, але треба детальний аналіз

Водночас експерт визнає, що поки нема дронів для детального аналізу: "У нас нема носія, який можна було б дослідити. На даному етапі я кажу, що така технологія може застосовуватися", — пояснює Храпчинський.

За його словами, хоча створення дронів з програмованими люками для скидання вибухових пристроїв технічно складне завдання, існує простіший метод: "Набагато легше запхати в "Шахеди" у пусті місця трубки, і коли основний заряд детонує, вони розлетяться".

Війна змінюється

Експерт також відзначає зміну стратегії ведення війни: "Війна зараз змінюється принципово. Тривалий час американці розвивали точність ударів — саме тому створювали крилаті ракети Tomahawk, високоточні наряди Excalibur. Але в Україні це все не має сенсу, тому російська армія просто застосовує терор [проти цивільного населення] і т.зв. "килимове бомбардування" на лінії бойового зіткнення".

Раніше "Телеграф" розповідав, з чого насправді зроблений "Шахед" і чим можуть відповісти ЗСУ.