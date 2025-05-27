Как на самом деле работают "Шахеды": эксперт объяснил, почему ими нельзя управлять через Telegram

Почему шахеды слепые и глухие?

Некоторые СМИ утверждают, что "шахедами" можно управлять через Telegram, но это неправда. Эти дроны имеют только GPS-приемник и рули для поворота, больше ничего сложного у них нет.

"Шахеды" летят только туда, куда их запрограммировали перед запуском. Об этом "Телеграфу" рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

По словам эксперта, "шахеды" устроены достаточно примитивно. Дрон получает список координат и высот еще до запуска и просто летает от точки к точке.

Как работают шахеды на самом деле

Дрон-камикадзе функционирует по принципу GPS-навигации между заданными точками. Когда аппарат достигает определенной координаты, он автоматически перестраивается на следующую точку маршрута. Органы управления просто отклоняются в нужную сторону в соответствии с заложенной программой.

"Заложенная программа: ты летишь, точка координаты такая, высота такая. Следующая точка — координаты такие, высота такая. Больше ничего там нет", — рассказывает Криволап.

В 2023 году оккупанты пытались устанавливать на "шахеды" SIM-карты операторов мобильной связи. По словам эксперта, это делалось не для управления, а для отслеживания мест сбивания дронов. Когда связь пропадала в определенной точке, враг понимал, что там находятся украинские средства ПВО.

Впоследствии эта практика прекратилась. Мобильные операторы начали отключать связь в районах пролета вражеских беспилотников по информации сил ПВО.

Почему Telegram-управление невозможно

Для дистанционного управления дроном требуются две вещи: возможность видеть местность и канал для передачи команд. FPV-дроны оборудованы камерами, транслирующих изображения оператору. "А вы видели шахеда с камерами, с объективами? Мы же не видели", — отмечает эксперт.

Кроме того, для управления требуется отдельный канал связи для передачи команд рулям высоты и направления. Организовать это через мобильную связь и чат-боты технически невозможно из-за особенностей протоколов передачи данных.

Эксперт подчеркивает, что "шахеды" остаются примитивными устройствами без возможности смены маршрута во время полета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что РФ скоро сможет запускать 1000+ "Шахедов" в сутки. Волонтер Мария Берлинская говорит, что если не развивать военные технологии, то в Украине ничего не останется.