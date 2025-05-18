Волонтер Марія Берлінська каже, якщо не розвивати військові технології, то в Україні нічого не залишиться

Ми поступово доходимо до моменту, коли росіяни зможуть запускати 1000+ ударних БПЛА типу "Шахед" за добу.

Загалом на кінець травня 2025 ми в моменті, де починаємо все більше відставати в технологічних перегонах. По ряду напрямків ще зберігається паритет, але в основному росіяни все більше попереду.

Вони створили державну політику, залучили десятки тисяч провідних інженерів в архітектуру воєнної промисловості, включили сотні інженерних команд від партнерів з того ж Китаю, Пн Кореї, Білорусі, etc, вкинули сотні мільярдів доларів в RnD та компонентну базу.

Ми намагаємося дотягувати на low tech, але дешеві, прості технології це тільки частина рішення.

Потрібен стрибок на якісно новий рівень. А для цього потрібна фундаментальна наука.

На рішеннях з хоббійного радіоринку ми і так зробили диво.

Тримались понад три роки.

Але ці рішення все більше долаються системними, монументально-науковими проєктами об'єднаних російсько-ірансько-китайських інженерних команд.

І якщо ми думаємо на рішеннях зліплених з лайна і палок протягнути ще кілька років війни — то це дуже погано закінчиться.

Бо спершу ці рішення перестануть працювати, потім росіяни дадуть ще кілька game changers, а потім деморалізується армія і закінчимось ми.

А наші технології це на умовних 80% саме такі рішення. І ми вперлись в скляну стелю фундаментальної науки. Скляну, тому що ми розуміємо куди йти, і йти нам ніхто не заважає.

Але немає спроможностей.

Фундаментальна наука в нас була десятиліттями викинута на узбіччя історії, і точно не створюється за 3 роки.

Що з цим всім робити?

Єдине правильне рішення, це створення стратегії державної політики з розвитку військових технологій.

Це має бути питання номер один.

Бо якщо не буде цього — за лічені роки не буде нічого. Окрім стертих міст і окупаційної влади.

А нам, простим небайдужим людям, волонтерам, військовим єдине що можна зробити — ще трохи виграти для чиновників час.

Об'єднувати інженерів, знайомити між собою та з військовими, допомагати тестувати їхні вироби на фронті і полігонах, привозити компоненти, шукати фінансування.

Цікавитись MilTech і максимально сприяти всім, хто цим займається.

Зараз весь фронт технологічно тримається буквально на кількох тисячах інженерів і виробників.

Вся багатомільйонна країна. І буквально кілька тисяч людей.

Їм необхідно максимально допомагати і паралельно навчати нових фахівців. Розуміючи, що підготовка фахівців, фундаментальна наука — це, як мінімум, 5-10 років.

Але війна тільки починається. Щоб не програти остаточно вже завтра — думати і вкладатись потрібно вже зараз. Невідкладно.

18 травня, 2025

Джерело — допис Марії Берлінської у Фейсбук.