В Україні є село, яке було столицею неіснуючої нині країни: де воно та як виглядає (фото)

Навколо Стільська ходить багато легенд

В Україні є чимало містичних і маловідомих місць, які зберігають сліди давніх цивілізацій. Одне з них — Стільсько на Львівщині, де колись вирувало життя Білої Хорватії, а сьогодні збереглися сліди потужного городища, печер і загадкових підземель.

Про це пише "Україна туристична". Село Стільсько на Львівщині вважається столицею давно зниклої держави — Білої Хорватії. Це величезне стародавнє городище з розгалуженим підземним містом вражає не лише своїми масштабами, а й багатою історією та легендами.

Локація на мапі

Розташоване на території Миколаївського району, село Стільсько розкинулося на пагорбах, вкритих буковими лісами. Перша письмова згадка про поселення датується XIV століттям.

Велика Хорватія (також відома як Біла Хорватія) — це колишня велика держава на території Прикарпаття, прадавня батьківщина сучасної Хорватії. Саме Стільсько, як нещодавно з’ясували історики, було її столицею. У IX-X століттях тут існував справжній мегаполіс площею близько 250 гектарів, де кипіло життя білих хорватів.

На території села збереглося багато історичних пам’яток: скелі, печери, підземні лабіринти та жертовники, серед яких трапляються жертовні ями.

Центральною частиною цього історичного комплексу є Стільське городище, площа якого сягає 15 гектарів, а довжина оборонних мурів — близько 10 кілометрів. За легендами, під цією територією простягається ще й підземне місто, що підтверджують численні лабіринти.

Стільське городище

Стільське городище

Стільське городище

Стільське городище

Навколо Стільська ходить багато легенд. Одна з них розповідає про заснування міста: колись тут було неприступне укріплене місто, яке не могли здолати вороги. Проте під час тривалої облоги вороги вчинили хитрість — відступали, тримаючи запалені смолоскипи, щоб ввести захисників в оману. Коли ті зняли охорону, нападники з засідки проникли в місто й підпалили його. Вцілілі мешканці переселилися вниз, у долину річки Колодниця, де й заснували сучасне Стільсько.

Пліснесько, початок ХІХ ст. З альбому А.Ланге “Zbiór naypięknieyszych i nayinteresownieyszych okolic w Galicyi: Sammlung der schönsten und interesāntesten Gegenden von Galizien”.

Для поціновувачів історії у селі діє Етнографічний музей, розташований у шкільному приміщенні. Тут зберігається близько 460 експонатів, які розповідають про історію та культуру місцевого населення.

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