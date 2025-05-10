В Україні є містична галявина, куди блискавки б'ють знову і знову. Де її можна побачити

Наша країна повна цікавих та загадкових місць

Серед лісів Коростенського району Житомирської області, біля невеликого села Купище, ховається містична локація, яка давно привертає увагу не лише туристів, а й науковців. Місце це відоме під назвою Громовище, а в народі його прозвали ще більш тривожно — Гніздо блискавок. І недарма.

"Телеграф" розповідає, чому галявина притягує блискавки з погляду науковців, що цікавого там знайшли археологи та як туди дістатися.

Чому грози тут часті гості?

Громовище має унікальну особливість: під час кожної грози блискавки раз за разом влучають саме сюди, наче магнітом притягнуті. Місцеві жителі давно помітили цю особливість і воліють оминати місцину в негоду, аби не ризикувати власним життям. За словами очевидців, уночі над галявиною іноді виникає дивне світіння, а в небо злітає промінь світла — ніби підземний прожектор хтось увімкнув.

Слід від блискавки

Не менш загадковими є й фізичні відчуття тих, хто сюди приходить. У багатьох людей тут різко погіршується самопочуття: підвищується тиск, болить голова, псується настрій. Рослинність на цій ділянці виглядає хворобливою, гриби не ростуть — усе це тільки підсилює аурою аномальності навколо Громовища.

Науковці, втім, знаходять раціональне пояснення: такі місця мають понижений електричний опір ґрунту, тому й притягують електричні розряди. У науці їх називають "місцями сили", а в давнину люди використовували їх для культових споруд і обрядів.

Легенда про блискавичну кару

Серед місцевих передається легенда, що колись на місці нинішньої галявини стояв будинок багатого пана, відомого своєю надзвичайною жорстокістю. Одного дня під час грози блискавка влучила прямо в його оселю й спалила її вщент разом із господарем. Відтоді блискавки ніби пам'ятають це місце і продовжують бити в нього знову і знову.

Ця моторошна історія лише додає Громовищу зловісної слави, хоча археологічні знахідки натякають, що його значення набагато глибше за місцеві байки.

Археологічні таємниці: монети Риму і загадкові плити

У середині 1990-х років сюди приїхали хлопці з організації "Пошук", які шукали безіменні могили солдатів. Натомість вони знайшли кілька десятків старовинних мідних монет. Згодом з'ясувалося, що це монети Римської імперії та Боспорського царства з Криму. Як вони потрапили на Полісся — загадка, над якою досі ламають голови дослідники.

Трохи пізніше археологічна група з Житомира виявила на Громовищі залишки давньої споруди: монолітні кам’яні блоки розміром 6 на 8 метрів, кам’яні плити з написами невідомою мовою та навіть статую якогось невідомого бога. Ці знахідки свідчать, що на місці галявини колись було язичницьке капище, імовірно ще до часів Київської Русі. Цікаво, що й назва сусіднього села Купище співзвучна зі словом "капище", що означає місце поклоніння богам.

Як дістатися до Громовища?

Відстань від міста Коростень до села Купище становить приблизно 19 кілометрів. Доїхати сюди можна кількома способами:

Автобусом : З Коростенського автовокзалу відправляються рейсові автобуси в напрямку Купища. Розклад краще уточнити наперед.

: З Коростенського автовокзалу відправляються рейсові автобуси в напрямку Купища. Розклад краще уточнити наперед. Таксі : Найшвидший варіант, особливо якщо плануєте їхати компанією.

: Найшвидший варіант, особливо якщо плануєте їхати компанією. Власним транспортом: Село розташоване на північ від Коростеня, а сама галявина знаходиться неподалік північної межі Купища. За картою це легко помітити — галявина оточена лісами.

Якщо плануєте відвідати Громовище, варто зважити на поради місцевих: уникати поїздок у грозу і бути обережними під час прогулянок цією аномальною зоною.

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Джерела:

https://we.org.ua/mistychna-ukrayina/galyavyna-gromovyshhe-na-zhytomyrshhyni/

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2474_gromovische.htm#/