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В Украине есть село, которое было столицей несуществующей ныне страны: где оно и как выглядит (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Стильско во Львовской области Новость обновлена 17 июля 2025, 09:36
Стильско во Львовской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вокруг Стильска ходит много легенд

В Украине немало мистических и малоизвестных мест, которые хранят следы древних цивилизаций. Одно из них — Стильско на Львовщине, где когда-то бурлила жизнь Белой Хорватии, а сегодня сохранились следы мощного городища, пещер и загадочных подземелий.

Об этом пишет "Украина туристическая". Село Стильско во Львовской области считается столицей давно исчезнувшего государства — Белой Хорватии. Это огромное древнее городище с разветвленным подземным городом поражает не только своими масштабами, но богатой историей и легендами.

Стильское на карте
Стильское на карте

Расположенное на территории Николаевского района село Стильско раскинулось на холмах, покрытых буковыми лесами. Первое письменное упоминание о поселении датируется XIV веком.

Большая Хорватия (также известная как Белая Хорватия) – это бывшее большое государство на территории Прикарпатья, древнейшая родина современной Хорватии. Именно Стильско, как недавно выяснили историки, являлось ее столицей. В IX-X веках здесь существовал настоящий мегаполис площадью около 250 гектаров, где кипела жизнь белых хорватов.

На территории села сохранилось много исторических памятников: скалы, пещеры, подземные лабиринты и жертвенники, среди которых встречаются жертвенные ямы.

Центральной частью этого исторического комплекса является Стильское городище, площадь которого составляет 15 гектаров, а длина оборонных стен — около 10 километров. Согласно легендам, под этой территорией простирается еще и подземный город, что подтверждают многочисленные лабиринты.

Стильское городище
Стильское городище
Стильское городище
Стильское городище
Стильское городище
Стильское городище
Стильское городище
Стильское городище

Вокруг Стильска ходит много легенд. Одна из них рассказывает об основании города: когда-то здесь был неприступный укрепленный город, который не могли одолеть враги. Однако во время длительной осады враги совершили хитрость — отступали, держа зажженные факелы, чтобы ввести защитников в заблуждение. Когда те сняли охрану, нападавшие из засады проникли в город и подожгли его. Уцелевшие жители переселились вниз, в долину реки Колодница, где и основали современное Стильско.

Плеснеско, начало XIX в. Из альбома А.Ланге "Zbiór naypięknieyszych и nayinteresownieyszych okolic w Galicyi: Sammlung der schönsten und interesāntesten Gegenden von Galizien".

Для любителей истории в селе действует Этнографический музей, расположенный в школьном помещении. Здесь хранится около 460 экспонатов, рассказывающих об истории и культуре местного населения.

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