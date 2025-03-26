У цих печерах в Києві досі "виганяють" диявола, і мова не про Лавру: де вони знаходяться

Розташований на південній околиці міста, цей унікальний куточок поєднує в собі давню історію князівських часів, містичні легенди та первозданну красу природи, яка сьогодні перебуває під загрозою зникнення

Китаїв, розташований на південній околиці Києва, є одним із найчарівніших куточків міста. Це місце, де історія переплітається з містикою, а природа вражає своєю красою.

Китаїв – це унікальний світ, де кожен може знайти щось для себе. "Телеграф" розповість детально про ці місця.

Походження назви Китаїв

Назва "Китаїв" часто викликає асоціації з далеким Китаєм, але насправді вона пов'язана з давньоруськими укріпленнями, які розташовувалися на цій території. Існує кілька версій походження назви. Одна з них говорить, що назва походить від слова "китець" – так називали укріплення, зроблені з дерева та глини. Інша версія пов'язана з князем Андрієм Боголюбським, якого за жорстокість прозвали "Китай". За легендою, князь, після пограбування Києва, заснував тут монастир для замолювання гріхів.

Сучасний Китаївський Свято-Троїцький монастир — це не тільки красива архітектурна пам'ятка, але й місце з глибоким духовним корінням. Монастир було засновано у XVIII столітті на місці того самого поселення, пов'язаного з іменем Андрія Боголюбського.

Сьогодні монастир є чинним, і сюди приїжджають паломники з усієї України. На території монастиря знаходиться декілька храмів, у тому числі Троїцька церква, збудована в стилі українського бароко.

Китаївський комплекс розташований на території Китай-гори, яка нагадує велетенські оборонні вали. Сама природа створила тут ідеальне місце для оборони: з одного боку — височини, з іншого — джерело питної води.

Цікаво, що історики ототожнюють Китаїв з містом Пересічень, яке згадується в літописах як важливий форпост Києва. Пересічень розташовувався на перетині кількох шляхів, включно зі стародавнім китайським шляхом, що сполучав Китаївський монастир з іншими святинями.

Від князівських курганів до печерних монастирів

Китаївська гора, частина цього урочища, вважається одним із найдавніших місць поселення людей на території Києва. Тут знайдено численні кургани, які йомовірно належали князівським дружинникам. Це місце можна назвати "Князівським містом мертвих".

Особливою пам'яткою є печерний комплекс. За однією з версій, печери слугували для підземного пересування воїнів фортеці. За релігійною версією, їх вирила свята Досифея (в миру – Дар'я Тяпкина), яка, переховуючись у Києво-Печерській лаврі під виглядом чоловіка, облаштувала тут собі притулок.

Ці місця і досі огорнуті містикою. Влітку в печерах можна стати свідком екзорцизму! Очевидці розповідають, що це видовище не для людей зі слабкими нервами. Крім того, місцеві жителі розповідають про дивовижні явища, які відбуваються вночі – світіння печер та незвичайні звуки.

Китаївський ліс та річка

Китаїв не тільки історично цінний, але й природно унікальний. Територія оточена густим лісом, де можна знайти рідкісні види рослин та тварин. Річка, яка протікає через урочище, створює мальовничий пейзаж, ідеальний для прогулянок та відпочинку.

Влітку тут можна побачити рідкісних метеликів та птахів, а взимку – зайців та білок. Місцеві жителі розповідають легенду про золоту рибку, яку можна побачити в річці під час повного місяця.

Загроза забудови: чи вдасться зберегти Китаїв

На жаль, Китаїв перебуває під загрозою забудови. Попри його історичну цінність, нові будівлі поступово витісняють старовину, знищуючи унікальну археологічну пам'ятку. Захист Китаєва – це збереження культурної спадщини Києва для майбутніх поколінь.

Забудовники вже націлилися на частину монастирського кладовища, а в радянські часи дев'ятиповерхівка "впритул" наблизилася до унікальної пам'ятки. Місцеві активісти ведуть боротьбу за збереження території, організовуючи протести та звернення до влади.

Китаїв – це не просто місце для прогулянок, а жива історія, яку ми повинні зберегти. Щоб відчути його дух, варто обов'язково відвідати це місце.

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